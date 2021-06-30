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رد على جوتيارعادل المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان..

74 2021-06-30

 

عباس الزيدي ||

 

في البيان الاخير لكم وردت العديد من المغالطات والافتراءات وقبل الشروع في كشف تلك الأكاذيب نود أن نبين التالي:

اولا _ من ثوابتنا في فصائل المقاومة بأننا اذا ماقمنا بعملية لن ولم نتنصل عنها ونعلن ذلك جهارا نهارا

وان عملية اربيل قامت بها جهات معروفة وأعلنت ذلك في بيان صريح بأنها استهدفت قوات الاحتلال  وهذا شرف بتدافع نحوه  الأخيار  والأحرار

ولم يحالفنا الحظ في ذلك ولوكنا نحن الفاعلين لأعلنا  ذلك لكننا لن  نسرق  جهود الشرفاء وتدعي ماليس لنا  

ثانيا _ أن ما وصفته في بيانك  المدعوا  احمد المكثوصي فهوالسيد احمد المكثوصي نائب الأمين العام لكتائب سيد الشهداء   كيان سياسي مشارك في العملية السياسية ولديه نواب في البرلمان ومجالس المحافظات فكان من الأدب واللياقة  أن  تذكر  ذلك بحفظ المقامات

وان السيد المكصوصي أشهر من نار على علم ......

وَلَيْسَ قَوْلُكَ: مَن هذا؟ بضَائرِه العُرْبُ تَعرِفُ من أنكَرْتَ وَالعَجمُ

 هذا ابن فاطمَةٍ، إنْ كُنْتَ جاهِلَهُ بِجَدّهِ أنْبِيَاءُ الله قَدْ خُتِمُوا

ثم ......

ان الميليشا تلك التي لا تاتمر بأوامر الدولة وخارج سيطرتها  وذلك ينطبق على البيشمركة جناح اربيل العائلي العشائري الحصري والغير ديمقراطي 

ثالثا _ نحن لسنا جدد على الحروب وضروبها  وفنونها وكلمتنا  مسؤولة ولن نقول شططا  أونفتري كذبا ومن ذوي الخبرة قد شهدت لنا  ساحات  المنازلة في تحرير الأرض والدفاع عن العراق وعن الإقليم يوم استنجد السيد مسعود البرزاني  بالشهيدين الجنرال سليماني والمهندس رضوان الله عليهما

لذلك ..عندما يقول السيد نائب الأمين العام أن الطائرات أطلقت  من اربيل فهي كذلك

ثالثا _ أن الافتراء والكذب  المحض هوما تفوهت به فإذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بالحجر.

رابعا _، لنا اخوة في الإقليم ولازالت شواهد قبورنا هناك يوم كنا ندافع معا ضد النظام وكان غيرنا يتفق مع نظام صدام ليقتل أبناء جلدته 

ولاتعيدوا الكرة مرة اخرى  بالاتفاق مع إسرائيل وغيرها

خامسا _ أن بيانك  اللامنطقي مرفوض جملة وتفصيلا وانتم تتحملون جزاء  غير قليل من دماء ابنائنا  وشهدائنا  الذين تم استهدافهم على الحدود ليلة أمس من قبل الاحتلال الأمريكي الذي تقدمون له كل  وسائل الدعم  لقتل أبناء العراق

والسلام على من اتبع الهدى

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رد على جوتيارعادل المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان..
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