د.حسين القاصد ||

حين حدثت معركة غزة.. منا من ساند الفلسطينين بقلمه ولسانه.. وبعضهم سلك طريق عمان يريد الدخول إلى غزة عن طريق مطار الكيان الغاصب.. ( ويكفيه خزي المحاولة) وعلى المستوى الرسمي نددنا كما نددت الدول المطبّعة...

لكن حين تم الاعتداء على ماسكي حدود القائم ومانعي تسلل وساخة اللحى العفنة.. سكت (صطيفن) وسكت (المدودون) وبعضهم نبح وقال لماذا يعتدون على الأمريكان؟

عجباً هل اعتدينا على أمريكا في واشنطن؟ هل قصفنا مطارها كما فعلت هي؟ استهدافنا للعدو في أرضنا دفاعا عن البلد.. ومع ذلك التزم أبطالنا بوقف الاستهداف بغية إتمام انسحاب القوات المحتلة..

لكن أن تقوم القوات المحتلة باستهداف أبطالنا وفي حدودنا.. ويصفق لها الأراعن.. فالأمر يحتاج إلى ( فياغرا) فعلا.. أقصد يحتاج إلى وقفة!!

هامش : ما أخبار قمة ( السيباية) اقصد الثلاثية تشبه السيباية.. الجدر يتركب على ٣.. هل ندد جماعة السيباية بالاعتداء الأمريكي على أبطالنا في القائم؟

لا يا غمان على هالسالفة الغمة هاي