قصف القوات الامنية يخلق مشاكل للمحتل..!

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

قصف طيران تحالف أمريكا للقوات الأمنية العراقية يزيد نسبة الرافضين للوجود الأجنبي، تكرار القصف على القوات الامنية العراقية التي هزمت الإرهاب يكشف حقيقة أن الإرهاب مصنوع لتحقيق مصالح قوى دولية استعمارية تدعم الإرهاب وتدعي أنها تحاربه، نظرة عوراء كما أخبرنا بذلك رسول الله محمد وخليفته علي بن ابي طالب ع عندما قال يدعم هؤلاء الإرهابيين السفيانيين حكومة الأعور الدجال التي ترفع علامة الصليب، حياة الشهداء تبدأ في يوم مماتهم، لذلك أن

‏قصف القوات الامنية العراقية من الحشد الابطال، يكشف حقيقة ان هؤلاء الرجال هم من هزموا الإرهاب، والقصف جاء بعد استعراض قوات الحشد الشعبي في اقل من يوم واحد، الأماكن المستهدفة نقاط حراسة في خط المواجهة الأمامي المقابل لقوات عصابات داعش والقاعدة المحمية أمريكيا في الشرق السوري، يوجد اكثر من ثلاثين ألف إرهابي في مخيم الهول تريد امريكا وتحالفها أعادتهم للعراق لكن من يقف ضد عودتهم إلى الأراضي العراقية هي قوات الحشد الشعبي الأبطال، ماحدث من استشهاد وجرح للأبطال المجاهدين وهم في الخط الأمامي لمواجهة القوى التكفيرية السفيانية التي صنعها الأعور لتحقيق مآربهم الخسيسة في استعباد الأحرار، هذه الدماء الشريفة هي وسام شرف الى كل إنسان حر وشريف محب ومؤيد للأحرار والشرفاء بقواتنا الامنية الحشدية ووصمة عار في جبين الخونة والعملاء من اراذل فلول البعثيين الوهابيين صنيعة الاستعمار، يفترض على كل الأحرار التنديد واستنكار هذا العمل الخسيس، ووصمة عار لكل من يصمت ومهما كان شكله وعنوانه، أن من يصمت ويؤيد كلا الاثنان هم عملاء وجبناء، مكتب القائد العام للقوات المسلحة أصدر بيان ادان حماقة عقلية الكابوي ورعاية الأبقار الأمريكي لاستهداف قوات أمنية عراقية في نقاط مرابطة على الحدود العراقية السورية.

اذا الحكومة ترفض هذه الانتهاكات الغير مبررة، والبرلمان العراقي اصدر قرار في جلاء القوات المحتلة، والحكومة تفاوضت مع الجانب الأمريكي للتعجيل في سحب قواته لنبعد بلادنا من صراعات امريكا مع اعدائها الرافضون لهيمنتها على الساحة العراقية، شعب وحكومة وبرلمان رافض لوجود قوات امريكا وتحالفها المؤيد والداعم للعصابات الإرهابية فكيف نعتقد أن قوات التحالف وجدت لمساعدة الشعب العراقي، الشهداء الأربعة أحدهم شيعي شبكي قتل الإرهابيون الداعشيون اهله واخوته وقتل في قصف طيران يدعي أنه يحارب العصابات الداعشية؟ لو علمت المنظمات الإنسانية بالعالم حقيقة هذا الشهيد الشبكي لبصقوا في وجه من نفذ هذه الجريمة، وشهيد آخر من قبيلة البومحمد العزاوية العربية الأصيلة استشهد وهو يريد أن يتزوج في يوم الاول من تموز؟ عالم منافق تعاطف مع عشيقة خاشقجي لأسباب تخص في حلب البقرة الحلوب ولم يتعاطف مع زوجة الشهيد كرار المحمداوي ذو ال ٢٢ ربيع، بيانات الكتل الشيعية العراقية لايوفي بالغرض، المطلوب عمل تشيع رمزي لشهداء العملية الجبانة التي طالت أبناءنا منتسبي القوات الامنية في كل محافظات الوسط والجنوب وتشترك الملايين في التشييع، أمس دوغلاس سليمان سفير امريكا السابق يقترح اغتيال السيد السيستاني اعتقادا منه ان استهداف مقاتلين او استهداف مرجع الشيعة ينهي الشيعية وانصح هؤلاء الحمقى في الكف عن ذلك، سبق للأمويين اغتالوا الإمام علي ع والحسن والحسين ع واغتالوا الإمام علي بن الحسين ع والامام الباقر ع واغتال العباسيون الإمام جعفر الصادق والكاظم والرضا والجواد و الهادي والحسن العسكري عليهم السلام ولم يفلحوا في القضاء على الشيعة، أن غيب الموت مرجع أو اغتيل يوجد من المراجع من يحل محله، نحن أمة اعتادت على تقديم قادتها شهداء عبر التاريخ، ساسة الغرب وأعني أمريكا يطبقون أخلاق ميكافيلي وليست القيم الإنسانية التي يدعون انهم يؤمنون بها كذبا ونفاقا، يقول ميكافيلي

"غالبا ما يضطر الأمير الذي يود أن يحافظ على سلطته أن يكون غير صالح

ذلك لأن الفئة التي يرى ضرورة الاعتماد عليها فاسدة، سواء عامة الشعب أو الجنود أو النبلاء، فإن حاجاتك الملحة تجعلك تكيف نفسك حسب مزاجها فالتصرفات الأخلاقية الفاضلة في هذه الحال فلن تجلب لك سوى المتاعب"

ميكافيلي يسير على أفكاره ساسة رعاة البقر، الممثلة الأمميةبلاسخارت هل تذهب الى زيارة أهالي شهداء الحشد، أم أن اختصاصها تزور فئة من الناس يعملون جنود لسفارات دول استعمارية طامعة في اراضينا وتستهدف وجودنا؟.

بكل الأحوال حشدنا باقي لدولة الإمام المهدي ولايهمنا قصف قوات الأعور الدجال، ولا يهمنا شتائم من قضى كل حياته وهو فاشل أحمق أرعن مطية للاعداء ضد أبناء جلدته، يا إخوان يوجد حشد عشائري وتوجد بشمركة كردية هل سمعتم كاتب أو مثقف سني او كردي طالب في حل الحشد العشائري او البشمركة؟ ساسة السنة والأكراد أيضا الغالبية منهم سراق ولصوص فلماذا كتاب ومثقفي السنة بشكل خاص يشتمون في العراق اللصوص الشيعة فقط و يستثنون ربعهم ويستقبلون ساستهم السراق في مناطقهم بحفاوة ويرفضون الخروج في مظاهرات ضدهم؟.

الخلل في بيئتنا الشيعية بيئة يعم على أغلبها الجهل والغباء والسذاجة والشعور بعقدة العبودية، يفترض نقابل المؤامرات في أن تتكاتف كل الكتل والاحزاب الشيعية، وعلى المثقفين والكتاب وأصحاب الرأي وشيوخ القبائل الشيعية أن نجعل من دماء الشهداء سبب للتوحد لمواجهة هذه الهجمات البربرية التي تستهدف مكوننا الشيعي بشكل خاص.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

29.6.2021