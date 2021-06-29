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العراق تحت مرمى نيران واشنطن..!


 

د. حيدر سلمان ||

 

بعد استهداف وحدات الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية.

وزير الخارجية الامريكي من مؤتمر روما يؤكد استهداف فصائل عراقية مرتبطة بايران حسب تعبيره.

والحكومة العراقية تدين هكذا استهداف وهي مضيفة لهذه القوات الدولية.

اي هزل واي هراء هذا

اليكم شريط الاحداث بسرعة فقط لتعرفوا مدى حيرة هذا الشعب

🔹نظام سابق متغطرس وحروب ادت لما حدث ويحدث.

🔹دخول الولايات الى العراق دون اي قرار دولي.

🔹حرب اهلية القت بضلالها على ماضي البلاد وحاضره

🔹رحيل القوات الأمريكية وحيرة سقوط ثلث البلاد بيد تنظيم ارهابي.

🔹حيرة رجوع القوات الأمريكية وبقاؤهم وما يرافقه من احداث شبه يومية.

🔹تفرق شعبي وسياسي على مسالة البقاء للقوات وما يرافقه من تسلح مستمر لقوات غير نظامية تستمد شرعيتها من بقاء القوات الاجنبية والصراع الداخلي ومخلفات داعش.

🔹ناهيك عن تدخل دول الجوار العراقي بطرق مختلفة وامتصاص ثرواته سواء ايران او تركيا او دول عربية مجاورة التي لاتريد ان تتفهم ان هناك شعب له حق تقرير مصيره وتعتبر ان العراق لايستحق البقاء بعد ان رحل صدام الذي هم من تعاون اصلا لاسقاطه.

🔹الغياب الواضح من وجود حكومة كاملة الشرعية هو السبب والمطلوب شعبيا كي تستطيع مفاوضة الولايات المتحدة بقوة لاخراجها على قاعدة صداقة دائمة وليس ضعف وتوسل، كما عليها بنفس الوقت كبح جماح الفصائل المسلحة التي ترى ان واجبها اجبار امريكا على مغادرة العراق لغياب الدور الحكومي الضامن لذلك.

وبين كل ما ذكرت يبقى الشعب العراقي ضحية هذه الظروف ناهيك عن ضياع ثرواته وغياب خدماته الاساسية وتفرق مكوناته وتفككها وهو مايدفع البعض لتفضيل مصالحه الضيقة على مصالح الشعب وتارة يظهر وطني واخرى يثير الفتن ليكيد بشعبه معتبرا اياه متفرق اصلا على اسس متعددة ولايراه واحدا مهما اقنعته.

هذا ما يحدث للشعب وهذا ما يعيشه المواطن يوميا وتصوروا مدى معاناته ليرى البعض منه نفسه وكانه يعيش في قعر الجحيم.

"""" نريد وطن """"

29 حزيران / يونيو 2021

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