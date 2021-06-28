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المتحور الهندي" تسونامي اخر"


 

قاسم الغراوي  ||

                            

 جرس انذار  :

_وزارة الصحة العراقية : مناقشات لاعادة فرض

 حظر شامل للتجوال و ايقاف التعليم الحضوري بشكل كامل بعد دخول البلاد في الموجة الوبائية الجديدة.

_منظمة الصحة العالمية : إن سلالة فيروس كورونا التي اكتشفت في الهند ، والمعروفة باسم دلتا أو السلالة الهندية، أصبحت المهيمنة في العالم.

_ السلطات الصحية البريطانية : إن المتحور الهندي "دلتا" هو المتسبب في أكثر من 90% من حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في بريطانيا.

_مسؤولو الصحة في الاتحاد الأوروبي : إن حالات الإصابة بتلك السلالة ستشكل 90 في المئة من الحالات في الاتحاد بحلول أواخر أغسطس/آب

يؤكد العلماء في اختصاص المناعة والفيروسات إن أفضل طريقة لمنع ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا هي إبطاء انتقاله من المصابين به إلى غيرهم.

وأضاف العلماء بان السلالات الجديدة متوقعة وستواصل الظهور - هذا ما تفعله الفيروسات، فهي تتطور - لكننا يمكن أن نمنع ظهور السلالات من خلال منع كوفيد-19 من الانتقال.

يعتبر هذا المتحور أكثر عدوى من متحور "ألفا" بنسبة 40% إلى 60%، وهو بدوره أكثر عدوى من السلالة السابقة المسؤولة عن الموجة الأولى من الإصابات في أوروبا.

وبات هذا المتحور الذي رصد لأول مرة في الهند، حيث انتشر اعتباراً من أبريل، موجودا الآن في 85 دولة على الأقل، وفقاً لمنظمة الصحة، لكن بنسب متفاوتة .

وتعتبر "دلتا" نسخة من سلالة دلتا المستجدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى كوفيد-19 وتم اكتشافها لأول مرة في الهند .

تعد هذه السلالة بحسب المنظمة  أكثر انتقالا بمرتين على الأقل ، وهي تزيد من مخاطر سير حالة المرض بشكل صعب عند الإصابة بها ، ويبدو أن هذه السلالة تعمل بشكل مختلف إلى حد ما .

 أن التصدي للسلالة الجديدة يتطلب الالتزام بالتلقيح ونظام ارتداء الكمامات، وبذل قصارى الجهود خلال وقت قصير، وإلا فإن العالم سيواجه إغلاقا عاما .

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