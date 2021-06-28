حدث في إحدى مدن الجنوب..!

عبد الكريم آل شيخ حمود ||

· نزاع عشائري خطير كاد ان يؤدي بحياة الكثيرين لولا حكمة العقلاء في أطراف احد مدن الجنوب ❗

بدأ الاحتكاك عندما تم العثور في سرداب جامع قديم في احد الاقضية على مخطوطه أثريه قديمه جدا،👁️ تعود إلى عهد و عصر دولة الحيره، لا أحد يعرف معنى الكتابه 👁️.

وتزعم كلا العشيرتان بأن المخطوطة تخصها و تخص بطولاتها وتاريخها،👁️

و بعناد وإصرار على اقتناء و الاستحواذ عليها بالقوه، تجمهر الناس من كلا الطرفين

فتدخل أحد العقلاء ( جعلها الله في ميزان حسناته) 🥀 وأخذ المخطوطة إلى رجل متقاعد مسن كان يعمل رئيس مترجمين أقدم في المتحف الوطني، و معه افرادا من العشيرتين . و بعد أن قرأ النص الموجود وهو.

(. Բոլորը, ովքեր ասում են ձեզ, որ էլեկտրաէներգիայի խնդիրը կարող է լուծվել Իրաքում, և մարդիկ կարող են հանգստանալ, զանգահարեք ինձ, բայց չեն հավատում ) 👁️

تبين ان المخطوطة مكتوب فيها ما نصه 😎

( كل من يقول لك ان مشكلة الكهرباء سوف تحل بالعراق و ترتاح منها الناس،. گول زي.....زي. ).👁️

فضحك القوم كثيرا و جلسوا تحت جذع نخله و عقدوا اجتماعا ضم العشيرتين المتنازعتين 👁️ تم حسم ألموضوع بالتراضي عن طريق منح العشيرة الأولى 300 درجه وظيفيه، و 3 وزارات في الحكومه القادمه و منفذ حدودي واحد