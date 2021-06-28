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حدث في إحدى مدن الجنوب..!


 

عبد الكريم آل شيخ حمود ||

 

·        نزاع عشائري خطير كاد ان يؤدي بحياة الكثيرين لولا حكمة العقلاء في أطراف احد مدن الجنوب ❗

 

بدأ  الاحتكاك عندما تم العثور في سرداب جامع قديم في احد الاقضية على مخطوطه أثريه قديمه جدا،👁️ تعود إلى عهد و عصر  دولة الحيره، لا أحد يعرف معنى الكتابه 👁️.

 وتزعم كلا العشيرتان بأن المخطوطة تخصها و تخص بطولاتها وتاريخها،👁️

 و  بعناد وإصرار على اقتناء و الاستحواذ عليها بالقوه، تجمهر الناس من كلا الطرفين

فتدخل أحد العقلاء (  جعلها الله في ميزان حسناته) 🥀  وأخذ المخطوطة إلى رجل متقاعد مسن كان يعمل رئيس مترجمين أقدم في المتحف الوطني، و معه افرادا من العشيرتين . و بعد أن قرأ النص الموجود  وهو.

 (.  Բոլորը, ովքեր ասում են ձեզ, որ էլեկտրաէներգիայի խնդիրը կարող է լուծվել Իրաքում, և մարդիկ կարող են հանգստանալ, զանգահարեք ինձ, բայց չեն հավատում  )  👁️

تبين ان المخطوطة مكتوب فيها ما نصه 😎

 ( كل من يقول لك ان مشكلة الكهرباء سوف تحل  بالعراق و ترتاح منها الناس،. گول زي.....زي. ).👁️

 فضحك القوم كثيرا و جلسوا تحت جذع نخله و عقدوا  اجتماعا ضم العشيرتين المتنازعتين 👁️ تم حسم ألموضوع بالتراضي عن طريق منح العشيرة الأولى 300 درجه وظيفيه،  و 3 وزارات في الحكومه القادمه و منفذ حدودي واحد

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