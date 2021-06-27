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فّوّضوا نصر الله تُفلحوا


  محمد صادق الحسيني ||   الاعتقاد بان اميركا او السعودية او اي طرف خارجي هو الذي يمنع تشكيل الحكومة في لبنان وهم ...! المشكلة في لبنان باتت تغول اوهام بعض المنتفخين الذي لا يزالون يظنون انهم في العصر الاميركي...!  في حين ان اميركا لمن يتابع بعقل علمي سليم... تائهة ضائعة غارقة تبحث عن منقذ..!  والسعودية في حالة انقراض وتحلل...! *تصوروا ان اميركا "العظيمة" في ذهن البعض ، تحاول انقاذ ١٥٩ مفقودا نتيجة سقوط بناية في فلوريدا ، لم تُفلح في ذلك حتى الان رغم مرور اسبوع على الحادث  ، واليوم تستقبل فريق انقاذ اسرائيلي لان معظمهم يهود...! المعسكر الاميركي المعادي عقله وذهنه وقدراته المتبقية كلها محشودة للصين . *اليوم استقبل بايدن ، اشرف غني افغانستان وقال له : دبروا حالكم ،اميركا لن تتدخل ، والحل افغاني افغاني ..! وهكذا سيكون الامر في كل مناطق نفوذ اميركا السابقة ايها الاتباع والاذناب..! التاريخ دخل الزمن الايراني العربي الحزب اللهي المقاوم في كل منطقتنا العربية والاسلامية..! لذلك ولامور اخرى نترك مآلات الامور لمفاجات السيد* ومن يريد ان يفلح وينجو قبل الفتح وبعده ، عليه ان يفوض السيد ، كما فعل جبران باسيل بفطنة الناصحين . قلناها منذ سقوط اوباما وترامب على ابواب الشام وتخوم بغداد ، ونكررها اليوم مجدداً : *مركز ثقل العالم ينتقل من الغرب الى الشرق * والسادة في ايران واليمن ولبنان هم بيضة القبان
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فّوّضوا نصر الله تُفلحوا
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