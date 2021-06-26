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استعراض الحشد الشعبي اليوم


 

 محمد صادق الهاشمي ||

 

الجيوش  عادة تستعرض عدد افرادها وسلاحها وشعاراتها نعم الا اني رايت قيما ومعاني تم استعراضها اليوم وهي :

اولا /  استعرض الحشد الشعبي منجزه الميداني  الذي بناه المرجع وليس احد سواه والذي حقق به النصر وحسم فتنة كانت معدة لذبح العراق واقامة اكبر مجزرة لشيعة العراق وحرق تاريخهم ووجودهم وحوزاتهم ومراقدهم ومراجعهم واسقاط عمليتهم السياسية .

 ثانيا / استعرض الحشد الايمان والولاء بخط ال البيت والانتماء الى المرجعية العليا فهم جنود العراق والمراجع والائمة والتاريخ وهم قادمون من كربلاء الى كربلاء .

 اليوم وجدت فيهم عابس والحر والعباس والحسين ع ورايت فيها تراب كربلاء يغطي جباههم ويعطر تاريخهم ويلون هاماتهم بالعز والكرامة فهم كراديس تمشي فوق هام الايام واعلى الحقب وتستحضر التاريخ وتسير به نحو المجد وبناء مستقبل العراق الراسخ شاء من شاء وابى من ابى .

 ثالثا / استعرض الحشد ايمانه بالدولة العراقية فهم البناة والحماة وهم رجال الدولة واليها ينتمون , وتم اليوم  قطع الطريق على الموامرات فايمانهم بالسلاح لا ياتي الا من عقيدة حماية الدولة وبنائها ويتعزز هذا الامر بحضور القائد العام للقوات المسلحة .

 رابعا / الحشد اليوم تتابعه كل القنوات والسفارات ومراكز  القرار العالمي والاقليمي وقد تيقن الجميع وشاهد القوة التي لا تقهر ولا تتراجع ولا تسمح بذبح شيعة العراق ولا تسمح بالانقلابات ولا تنهزم امام التحديات , انهم السلام الذي يغطي جسد العراق ويصون كل الاعراض .

 خامسا / اليوم رايت الهوية الوطنية بابهى صورها حينما سار الجميع وجيمع المكونات والديانات  والشباب والعمائم كراديس وطنية  لترسم المستقبل وتمنح العراق هويته الوطنية.,

 سادسا / اليوم كانت مواكب الشهداء تمشي بين الكراديس وتتسلل عبر دماء الابطال دماء الحسين (ع)  والشهداء والمراجع من ال الصدر وال الحكيم وكل الشهداء , وكم بكيت حينما رايت صورة المهندس تعلو هامات الرجال , هذا هو العراق الجديد ولاشي سواه انه كربلاء انه كربلاء انهم انصار الحسين (ع) .

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