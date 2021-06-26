السُنة في قلب الحشد..

الدكتور عبد القهار المجمعي ||

كم سرني ذلك المشهد المهيب ونفر جميل أصيل الوفاء من خيرة شخوص أبناء جلدتي من السنة وهم ينتظمون كردوس وعلى رؤوسهم عمائمهم البيضاء من دنس الفكر الداعشي الذين يعرفون كم رأيته السوداء صبغت أعرض بناتنا وشرف اهلنا الذي تعرف ماذا جرى عليه تلك العمائم النقية والبصيرة؟

منظر تمنيت من يتصدرون المشهد السياسي السني ظلما وزورى وهم العملاء وموظفي بيت المال الداعسي يرونه وكيف أن جمهور الشيعة اخوانهم عندما شاهدوهم وهم يريدون الوفاء للدماء بهذا الكردوس الفردوسي الواعي كيف تعالت الأصوات مصلية على محمد وآله وصحبه وكيف ذرفت الدموع حزنا على مشهد الأخوة الإسلامية الذي تمزقه بعض رموز السنة وبعض اغبياء الشيعة ممن أصبحوا الفانوس السحري الذي كلما أردت أن تحركه احرق له بخور سعودي قذر!!!

تحية لكم ايها الخطباء وذوي الفكر وانتم في استعراض الحشد ترفعون عنا العار نحن المكون السني الذي اصبح في فلك مؤامرة أمريكا يدور!