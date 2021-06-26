المقالات

السُنة في قلب الحشد..


 

الدكتور عبد القهار المجمعي ||

 

كم سرني ذلك المشهد المهيب ونفر جميل أصيل الوفاء من خيرة شخوص أبناء جلدتي من السنة وهم ينتظمون كردوس وعلى رؤوسهم عمائمهم البيضاء من دنس الفكر الداعشي الذين يعرفون كم رأيته السوداء صبغت أعرض بناتنا وشرف اهلنا الذي تعرف ماذا جرى عليه تلك العمائم النقية والبصيرة؟

منظر تمنيت من يتصدرون المشهد السياسي السني ظلما وزورى وهم العملاء وموظفي بيت المال الداعسي يرونه وكيف أن جمهور الشيعة اخوانهم عندما شاهدوهم وهم يريدون الوفاء للدماء بهذا الكردوس الفردوسي الواعي كيف تعالت الأصوات مصلية على محمد وآله وصحبه وكيف ذرفت الدموع حزنا على مشهد الأخوة الإسلامية الذي تمزقه بعض رموز السنة وبعض اغبياء الشيعة ممن أصبحوا الفانوس السحري الذي كلما أردت أن تحركه احرق له بخور سعودي قذر!!!

تحية لكم ايها الخطباء وذوي الفكر وانتم في استعراض الحشد ترفعون عنا العار نحن المكون السني الذي اصبح في فلك مؤامرة أمريكا يدور!

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
واستعرَضَ الحشد ..
أتعلمون من هو..أنه الحشد الشعبي المجاهد ؟!
السُنة في قلب الحشد..
استعراض القوة وقوة الاستعراض!!
اللواحيك..الانتكاسة الكبيرة مابين الانتماء والاحباط..!
عيد الحشد
(بصراحة) عوالم المجتمع ووجوب احترامها وعدم التجاوز عليها
من المسؤول عن فقدان الذاكرة بالتذكير بجرائم حقبة البعث..
🔺 أخطر ما يواجه الحشد الشعبي..!
دعوة لأخذ اللقاح من الخامنئي المفدى ..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
وزارة الحذف والتقليص : وزارة التربية اثبتت فشل ذريع على جميع الاصعدة وعلقت فشلها على فايروس كرونا ..... وزارة بلا ضمير ...
الموضوع :
التربية النيابية تقترح موعداً مبكراً لبدء العام الدراسي القادم: خطة لتلقيح الطلبة البالغين
منى فهمي : جزاكم الله كل خير على هذا الجهد المبذول كيف بأمكاني تحميل الكتاب ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
عماد غريب حميد : لم يكن الاعلام مؤثراً قبل حكم الطغاة ، وبعد مجيئهم ركزوا على مسألة الاعلام كأساس للتطبيل لذلك ...
الموضوع :
معضلة البرامج السياسية في الإعلام العراقي
Khalil : هل بانت علامة عن ظهور السفياني ...
الموضوع :
ما هو واقع صاحب البرقع؟ هل هو علامة من علامات الظهور؟ ام انه من اصحاب الامام عليه السلام؟
علي : استدلال غير كامل ، والا كيف تفسر قول الله للنبي ص ( ازواجك) والمعروف أنه لا يوجد ...
الموضوع :
(امرأة العزيز تراود فتاها). لماذا قال امرأة وليست زوجة؟
عبدالله الفرطوسي : فعلآ سيدنا كلامكم جدآ من واقع ما يجري في العراق ودول الخليج ...
الموضوع :
غموض في سحب وتقليص لقواعد أمريكية في الشرق الأوسط بأوامر من إدارة بايدن
ظافر : لعنة الله على البعثيين أينما كانوا.....لقد قطع البعث السوري اوصال العراقيين عندما درب الارهابيين في اللاذقية ودفعهم ...
الموضوع :
كثر يتسالون هل حقا فاز الرئيس الاسد ب ٩٥% من أصوات الناخبين السوريين.
بغداد : رحم الله الشيخ المظلوم وكل من استشهد في هذه الحادثة وجزيتم خيرا اذ تمدون التاريخ بما شهدتم ...
الموضوع :
في ذكرى شهادته الأليمة وكالة براثا تسلط الضوء على الاحداث التي رافقت استشهاد المرجع الديني الشهيد الشيخ علي الغروي ( طاب ثراه ) ينقلها شهود عيان : الامن الصدامي المجرم سرق الجنازة وفرق الناس بالرصاص الحي !!
ماجد شعيبث : ويبقى الحشد شامخا رغم أنوف الظالمين ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : ويحكم اين تريدون أن تمضوا بالعراق؟
ثائر علي : بوركتم استاذ رياض مقال مهم ويحمل في طياته الكثير من النصائح والايضاحات لمن سلك هذا الطريق المبارك ...
الموضوع :
المجاهد بين المبادرة والاتكال
فيسبوك