المقالات

🔺 أخطر ما يواجه الحشد الشعبي..!


 

مقتدى المقدسي ||

 

أخطر ما يواجه الحشد الشعبي هو ليس التحدّي والتهديد الخارجي

بل تحدي الحفاظ على هويته وروحيّته وجوهره الجهادي والعقائدي وتهديد تعويم الحشد وإفراغه من محتواه ..

وتهديد التعويم هذا رغم أن العدو الأمريكي إتخذه كسياسة جديدة تجاه الحشد بعدما وصل الى قناعة تامة باستحالة حلّه والقضاء عليه (يمكنكم مراجعة مقالة مايكل نايتس التكريم من دون الاحتواء )

إلّا أنه يقع على عاتق قادة الحشد ورجاله المخلصين بدرجة أساس ..

فـ :-

- إذا تم السماح بتحويل المجاهد إلى مقاتل في أدبيات الحشد ومخاطباته الرسمية ، وتوجيهه بحلق ذقنه وخلع عصبة (يا زهراء) من جبينه وخلع كوفيّته بحجة المأسسة والاندماج في مؤسسات الدولة وغيرها من الحجج

- وإذا لم يتم ترسيخ وتنمية الحس الثوري والعقائدي بين صفوف المجاهدين وتطوير قدراتهم الثقافية والعسكرية

 - واذا لم يتم القضاء على كل فاسد ومفسد خائنٍ لدماء الشهداء يستغل موقعه داخل هذا الكيان المبارك لأجل مصلحة ذاتية وعزّ شخصي

وتركه يسرح ويمرح لأنه ينتمي للتيار الفلاني او للفصيل الفلاني او للحزب الفلاني

- واذا تم تحويل الهمّ العام لمجاهدي هذا الحشد المبارك إلى الهموم المادية فقط (كمقدار رواتبهم ومخصصاتهم ومواعيد إطلاقها والخ)

- واذا لم يتم ترسيخ ثقافة الشهادة وعشق الشهادة وتراث الشهداء وذكرهم في حياتهم اليومية

- واذا لم يتم العمل على بناء وتكامل أمة الحشد وربط الحشد ومبادئه الثورية والعقائدية وكيانه ككل بجمهوره وقاعدته الشعبية التي تمثل ذخره ورصيده الحقيقي

فسيتحول الحشد الشعبي الذي نعرفه إلى حشدٍ خاوٍ فارغ المحتوى والمضمون

تحكمه آفة الروتين والمحاصصة التي تعاني منها كل مؤسسات الدولة

ولن يفرق حينها شيئاً عن تلك المؤسسات العسكرية والامنية التي صُرف عليها مليارات الدولارات وفيها مئات الاف المنتسبين لكنها إنهارت خلال ساعات أمام مئات من الخوارج - لا سمح الله- !

وهذا التحدي والتهديد ذكره والدنا الشهيد المؤسس الحاج المهندس 'رض' في مناسبات عدّة أوردها لاحقاً ..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اللواحيك..الانتكاسة الكبيرة مابين الانتماء والاحباط..!
عيد الحشد
(بصراحة) عوالم المجتمع ووجوب احترامها وعدم التجاوز عليها
من المسؤول عن فقدان الذاكرة بالتذكير بجرائم حقبة البعث..
🔺 أخطر ما يواجه الحشد الشعبي..!
دعوة لأخذ اللقاح من الخامنئي المفدى ..
ظهور الخامنئي يأخذ اللقاح إشارة لتحصين الأمة بلقاح البصيرة ..
سيدي الولي انت الخير والبركة
أمة تتآمر على ولدها الشجاع..!
تخيل انك تعيش انقلاب عسكري في العراق..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
وزارة الحذف والتقليص : وزارة التربية اثبتت فشل ذريع على جميع الاصعدة وعلقت فشلها على فايروس كرونا ..... وزارة بلا ضمير ...
الموضوع :
التربية النيابية تقترح موعداً مبكراً لبدء العام الدراسي القادم: خطة لتلقيح الطلبة البالغين
منى فهمي : جزاكم الله كل خير على هذا الجهد المبذول كيف بأمكاني تحميل الكتاب ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
عماد غريب حميد : لم يكن الاعلام مؤثراً قبل حكم الطغاة ، وبعد مجيئهم ركزوا على مسألة الاعلام كأساس للتطبيل لذلك ...
الموضوع :
معضلة البرامج السياسية في الإعلام العراقي
Khalil : هل بانت علامة عن ظهور السفياني ...
الموضوع :
ما هو واقع صاحب البرقع؟ هل هو علامة من علامات الظهور؟ ام انه من اصحاب الامام عليه السلام؟
علي : استدلال غير كامل ، والا كيف تفسر قول الله للنبي ص ( ازواجك) والمعروف أنه لا يوجد ...
الموضوع :
(امرأة العزيز تراود فتاها). لماذا قال امرأة وليست زوجة؟
عبدالله الفرطوسي : فعلآ سيدنا كلامكم جدآ من واقع ما يجري في العراق ودول الخليج ...
الموضوع :
غموض في سحب وتقليص لقواعد أمريكية في الشرق الأوسط بأوامر من إدارة بايدن
ظافر : لعنة الله على البعثيين أينما كانوا.....لقد قطع البعث السوري اوصال العراقيين عندما درب الارهابيين في اللاذقية ودفعهم ...
الموضوع :
كثر يتسالون هل حقا فاز الرئيس الاسد ب ٩٥% من أصوات الناخبين السوريين.
بغداد : رحم الله الشيخ المظلوم وكل من استشهد في هذه الحادثة وجزيتم خيرا اذ تمدون التاريخ بما شهدتم ...
الموضوع :
في ذكرى شهادته الأليمة وكالة براثا تسلط الضوء على الاحداث التي رافقت استشهاد المرجع الديني الشهيد الشيخ علي الغروي ( طاب ثراه ) ينقلها شهود عيان : الامن الصدامي المجرم سرق الجنازة وفرق الناس بالرصاص الحي !!
ماجد شعيبث : ويبقى الحشد شامخا رغم أنوف الظالمين ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : ويحكم اين تريدون أن تمضوا بالعراق؟
ثائر علي : بوركتم استاذ رياض مقال مهم ويحمل في طياته الكثير من النصائح والايضاحات لمن سلك هذا الطريق المبارك ...
الموضوع :
المجاهد بين المبادرة والاتكال
فيسبوك