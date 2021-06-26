تخيل انك تعيش انقلاب عسكري في العراق..!

عباس عبود سالم ||

وتستمع الى اناشيد حماسية وقصائد وبيانات رقم واحد واثنان وثلاثة كتبت بعبارات انشائية فضفاضة تتحدث عن وحدة الامة ومستقبلها وعن اهمية التضحية وبذل الدماء وعن مهرجانات دم ضد الخونة والعملاء والمتامرين.

ثم تصدر قرارات فورية عاجلة باعادة تشكيل مجلس قيادة الثورة الذي يجتمع ويصدر القرارات الاتية:

١/تجميد العمل بالدستور.

٢/ايقاف شبكة الانترنت وفتح مكاتب لهذه الخدمة باشراف الدولة وبموافقات خطية من مجلس الامن القومي.

٣/منع التجمعات والتظاهرات ومنع تداول الاقراص المدمجة (cd) وايقاف جميع الصحف ووسائل الاعلام الخاصة ومنع اصدار الكتب والنشر بمختلف اشكاله الا وفق قانون المطبوعات وتفعيل الفقرات المنصوص عليها في قانون العقوبات لمواجهة الافكار الغربية والشرقية .

٤/منع استخدام اجهزة الستلايت واجهزة الاتصالات عبر الاقمار الصناعية واي نوع من انواع الاتصالات عبر الاقمار الصناعية الا بموافقات من الدوائر المختصة وسيحال المخالفين الى محكمة الثورة لينالوا حكم الاعدام.

٥/منع السفر للبالغين باستثناء كبار السن والمرضى الراغبين بالعلاج خارج (القطر) على نفقتهم الخاصة على ان يقدموا ضمانات للعودة.

٧/منع السفر بشكل نهائي لحملة الشهادات العليا واصحاب التخصصات العملية وضباط القوات المسلحة.

٨/منع الاستيراد والتصدير الا لحملة الاجازات الخاصة بذلك.

٩/اعادة التجنيد الالزامي وخدمة الاحتياط لجميع الفئات المشمولة.

١٠/اعدام كل من يتردد على سفارة اجنبية او يتعامل مع منظمات دولية.

١١/اعادة رواتب الموظفين الى قيمتها قبل 2003 اي مايعادل 10 دولارات شهريا كحد اقصى.

١٢/تشكيل فرق جوالة خاصة بتعقب الهاربين والمتخلفين عن اداء الخدمة العسكرية وقطع آذانهم وقتل من تكرر ارتكابه لجريمة الهروب.

١٣/ايقاف العمل الحزبي واعدام كل من ينتمي الى اي تنظيم سياسي غير حزب السلطة.

١٣/تطهير القوات المسلحة من ابناء الاقليات و(العناصر المشكوك بولاءها للحزب والثورة) والمقصود الشيعة والاكراد والمسيحيين وابناء الاقليات الدينية.

١٤/منع كل من لديه اقارب خارج العراق من تولي اي منصب في الدولة.

١٥/التشجيع على السخرة والعمل المجاني والتبرعات من اجل (الحزب والثورة).

وهناك الكثير من القرارات الاخرى التي تشكل ملامح الزمن الجميل الذي كان يعيشه ابناء جيلي والذي اسمع واقرا اليوم الكثير عن (جماله) وكأننا كنا نعيش في (سويسرا) لا في جحيم اسمه عراق صدام حسين وعائلته واقاربه ..

صح ان العراق اليوم يغرق في مستنقع الفساد والنهب والفرهود، ونعم اننا بين فكي كماشة الضعف و التخلف وفشل الاحزاب، ونعم اننا محكومون من قبل ابالسة جبناء عديمي الوطنية والضمير، لكن كل هذا اجمل وافضل واكمل من ايام الجحيم الصدامي القبيح الذي يحاول البعض تزينه وخداع الاجيال الجديدة بمعلومات وصور وتصورات خاطئة...عن نظام جلب الامريكان المحتلين بارادته وتخبطه واستهتاره وعنجهيته وغدره بالمواطنين وبالجيران... والنتيجة ماوصلنا اليه من دمار وخراب..وياتي اليوم من يتفلسف طائفيا ويتحدث عن حكم سني ناجح وحكم شيعي فاشل والاولى ان نفرز الوطنيين بمختلف ثقافاتهم ومذاهبهم عن الطائفيين الذين لا بضاعة لديهم سوى اثارة النعرات والفتن...وننصر ابناء العراق الشرفاء اينما كانوا

فاتقوا الله في ما تقولون..المقطع ترسيخ لثقافة نحن وانتم بين ابناء البلد الواحد وهو من عوامل نشر الفتن الطائفية التي يجب تجريمها قانونيا.