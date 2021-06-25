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الشيعة تاج الرأس يا حيدر الملا..!

80 2021-06-25

 

حسن المياح ||

 

أعطوها اليه ليجعلها دور زنى وملاه ومراقصآ ومواخير خمور ونزل عهور كما هو يتسكع في شارع الحمراء في لبنان , وهو الرجس المخمور , والنجس المرذول الثمل السكران .

الشيعة تاج الرأس , وإكليل الشرف والعزة والشموخ والرفعة والسمو والكرامة والمنعة يا أهبل , متحول العقيدة , وربما الجنس لتكون مثليآ , متلون التوجه , متحورب المناخ والطقس الفاسد الذي فيه ترتع وتعيش وتتنفس نتانة الفسق والعهر , والنفاق والفجور ,  وتترفع الشيعة كيانآ وعقيدة , ومذهبآ وفكرآ , وتوجهآ وسلوكآ , وإنتماءآ وولاءآ , من أن تتموضع أو توضع , أو يلتمس منها ذلك على الرؤوس العفنة المباعة , الخسيسة العميلة , الخائنة الأجيرة , الغادرة المنتحلة , التي تبحث عن دولار سحت سمسرة حرام ومجون وزنى وعهور , وفساد قيادة في فجور .

وتلك هي ملتكم التي اليها تأوون وتتجمعون , وتتناسلون وتفرخون , ودعاميص خلط وخبط وتلقيح محرم تولدون وتنسلون وتنتجون .

تتنموس بحكم ودولة طاغية مجرم , فرعون ظالم , عاهر ماجن , سافل رذيل , منخفض منحرف , رزيل خلقآ , هابط سلوكآ , فرخآ مأجورآ , مطية مستحمرآ ..... والطيور الهزيلة المريضة على أشكالها وأنواعها وأجناسها تقع وتحن وتتودد ........ !!! ???

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