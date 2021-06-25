العراق والقمم "الرمادية "

محمود الهاشمي ||

اتحدى اي مراقب للشأن السياسي ان يكشف عما دار في القمتين السابقتين بين الدول الثلاث (العراق والاردن ومصر )!

كان من المفروض ان تعقد اليوم (الخميس ) (قمة ثلاثية ) بين رؤساء ذات الدول (العراق والاردن ومصر )،وسوف يجتمع القادة الثلاث ثم يخرجون علينا بمؤتمر صحفي محشو بالانشاء والكلام البعيد عن الواقعية تماما !

لاشك ان هذه (القمة الاخيرة )كان من المفروض ان تعقد في الشهر الثالث من هذا العام ولكن حادثة تصادم القطارين في مدينة سوهاج المصرية وتداعياتها اجلت اقامتها.

سنقف عند تصريح مستشار رئيس الوزراء الكاظمي المدعو (حسين علاوي )عند تأجيل القمة الثالثة بشأن الهدف من القمة الثلاثية (اذ قال علاوي إن "العاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سيحضران إلى القمة الثلاثية نهاية الشهر الحالي في بغداد".

وأضاف أن "القمة ستطرح مشروع "المشرق الجديد"، وهو مشروع ذو أبعاد اقتصادية مهمة للعراق ودول المنطقة، وربما تنضم دول جديدة له، وهنا نتحدث عن دول الاعتدال".

وأشار علاوي إلى أن "لبنان قد ينضم لهذه القمة لاحقا، وكذلك سوريا واليمن بعد أن يعود الاستقرار إليهما".

وتابع أن "حكومة الكاظمي غيرت نهج إدارة السياسة الخارجية للبلاد، من مسار الدوائر إلى مسار الفضاءات، وهذا ما سيترك أثرا إيجابيا في علاقاتنا الدولية وتحقيق توازن أكبر فيها".)

ومنذ هذا التصريح وحتى اللحظة ؛-هل شهدنا او لمسنا خطوة او تحرك باتجاه هذا المشروع ؟

الشيء الاخر ؛-هل تمت مناقشة مشروع (المشرق الجديد )؟ فماهذا المشروع ،وماهي بنوده واهدافه ،وهل تم الكشف على الاقل عن خطوطه العامة ،وهل من علاقة له بالمخطط الاميركي الصهيوني (الشرق الاًوسط الجديد )؟

لم اقرأ حتى اللحظة مقالا واحدا بهذا الشأن انما صاحبنا (الكاظمي) دخل قمتين وخرج وفي الطريق الى الثالثة ،ونحن بالمنطقة الرمادية ! والسؤال ؛-ايها السادة من قادة الكتل السياسية ويا مجلس النواب هل تكرم احدكم وسال السيد رئيس الوزراء عن معنى هذه القمم واهدافها ومعنى (المشرق الجديد )؟

حاولت الاستفهام من بعض الاخوة النواب عن قمم الكاظمي وعن (المشرق الجديد ) وكيف سيتعاملون مع هذا (المشروع ) فلم يجبني احد منهم وكأني اسأل عن (الانتخابات في تشيلي)!

الذي استوقفني في هذه (القمم) ان الدول المنخرطة بها (الاردن ومصر ) لديها (تطبيع ) مع اسرائيل كما انها اول من بدأت هذا المشروع (الخياني)!فلماذا (مصر والاردن ) دون غيرها ؟ السؤال الاخر ؛-هاتان الدولتان اقتصادهما في انهيار فالاردن تعتاش على المساعدات الاميركية ويستورد الأردن أكثر من 96% من حاجته للطاقة. لقد ارتفعت قيمة استيراد الطاقة بنسبة 171% من 1.8 مليار دينار في سنة 2009 إلى حوالي 3.9 مليار في سنة 2013 وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو الانخفاض الكبير في حجم استيراد الغاز الطبيعي من مصر والذي نتج عن انقطاعات مستمرة للغاز المصري،واخر انقطاع (متعمد )

اثناء معركة (سيف القدس) بحيث عم الظلام الاردن كي تمنع الشعب الاردني من التفاعل مع احداث غزة ! والغريب ان رئيس الوزراء الكاظمي يؤكد ان الاردن ستجهز العراق ب(الطاقة الكهربائية )! اما مصر فيكفي ان ديونها الخارجية (144) مليار دولار وشعبها يعيش الفاقة ،واكثر من عشرة ملايين مصري يسكنون في المقابر مع الموتى دون خدمات .!

(الطلسم ) الذي دوخني ما اورده مستشار الكاظمي بان سوريا ولبنان واليمن سينضمون الى مشروع (المشرق الجديد ) ،فهذه الدول محسوبة على (المقاومة) ومصر والاردن على (التطبيع ) فما اوجه الروابط في ذلك ؟

حتما ان مخططا يجري غير الذي يظهر للاعلام

ودعونا نقف عند حديث الكاظمي بشأن القمة ا

الثالثة حيث يقول إنه من خلال المشروع المقترح يسعى العراق لوضع خطة لرفع حجم التبادل التجاري مع الأردن في القريب العاجل، ليصل إلى مليار دولار في المرحلة الأولى ثم إلى 5 مليارات دولار)

يشار إلى أن الحكومة العراقية وافقت في بداية العام الجاري على إعفاء البضائع الأردنية من التعرفة الجمركية.

وبلغت الصادرات الأردنية للعراق العام الماضي نحو 630 مليون دولار والمستوردات غير النفطية نحو 62 مليون دولار، وفقا لدائرة الإحصاءات العامة الأردن.

ونسأل:-ماميزة البضاعة الاردنية كي نقدمها على بضائع الدول المجاورة الاخرى ؟هذا اولا وما موقف الاردن من العراق سواء قديما او حديثا كي ننقذ اقتصادها وهي التي اوت ازلام النظام البائد ورعت الفارين من مجزرة سبايكر ومازالت تتعامل معنا طائفيا ؟

بشكل عام يبدو ان (القمة الثلاثية ) قد تعقد الاسبوع المقبل بسبب الظروف الامنية بالاردن ولكن من الضروري معرفة مايدور بها فقد نتفاجأ بما لاتحمد عقباه !

اما كيف ستجهزنا مصر ب(الطاقة) فيبدو عبر الاقمار الصناعية !

23/6/2021