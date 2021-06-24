العراق والعالم وسلالة دلتا الهندية من COVID-19

د. حيدر سلمان ||

🔹عالمياً

انتشار غير مسبوق في عدة دول للسلالة الهندية دلتا Delta variant، و بالذات بالمجتمعات الواطئة التلقيح، والصخةةالعالمية تؤكد رصدها في 92 دولة للان.

🔹في الولايات المتحدة

صعود سريع كذلك في المجتمعات قليلة التلقيح منها ميسوري، اركنساس، اوكلاهوما، يوتاه، اريزونا.

العاملين في هذا المجال يؤكدون ان مستوى الصعود من 10% من بين الحالات المسجلة نوع دلتا ليرتفع خلال اسبوع واحد فقط الى 31%.

🔹في العراق

الموقف لايختلف كثيرا مع ملاحظة الصعود المستمر منذ 7 حزيران / يونيو الجاري والمجتمع لازال اغلبه غير متلقي للقاحات ولغياب قدرة التفكيك للفايروس في العراق لا يمكن تفسير الصعود (بعد انحسار لفترة) وكما هو مبين بالمنحنى الوبائي الا بوجود السلالة الهندية نوع دلتا B.1.617.2.