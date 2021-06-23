المقالات

لوثة العقل

76 2021-06-23

 

عباس الزيدي ||

 

الجبلة أو الفطر السليمة التي فطر الله الناس عليها، تلك الفطرة  التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في أكثر من ايه كريمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، أكد ذلك واقسم بالتين والزيتون، لقد خلقنا الإنسان في احسن تقويم.

في ربيع الحركة الإسلامية اليوم في العراق كان من المفروض أن يكون هناك تنامي في السلوك والارتقاء بالنفس أعلى مما كانت عليه في حقب سابقة، حيث انتشارالأحزاب والحركات  والمؤسسات الإسلامية مع الإمكانيات  العالية التي تمتلكها. 

للاسف الشديد نرى تراجعا  كبيرا في ذلك الجانب المهم والضروري، مع وجود المناسبات الدينية  المتكررة والتي تحييها  الملايين  ولعدة ايام  حيث هناك مناسبات تستمر إلى أكثر من أسبوع وعشرة ايام، بل على العكس من ذلك تلاحظ هناك الكثير من الافكار الهدامة والمنحرفة 

الظالة والمظلة.  

ومن المؤكد أن مسؤولية ذلك تقع على المبلغين والأحزاب والمؤسسات الإسلامية التي  تؤمن  بحاكمية الاسلام وتسعى لتطبيق  النظرية الإسلامية.

ويقينا أن الخلل ليس في النظرية بل في اولئك الذين اتخذوا من الاسلام وسيلة لتحقيق مآربهم وطموحاتهم الشخصية الضيقة على حساب الدين الإسلامي والرسالة السماوية والعقائد الحقة

الأحزاب والحركات والتنظيمات الإسلامية  ضرورة قصوى.

وقد أكد على ذلك العديد من الأئمة المعصومين عليه السلام في أحاديث عديدة ضمنيا، ولعل قول أمير المؤمنين عليه السلام، في نظم الأمرهو الأشهر!

أوصيكم  بتقوى الله وصلاح ذات بينكم ونظم امركم .... 

 في كثير من الأحيان تعتمد تلك الحركات والأحزاب الانغلاق على ذاتها ويكفر بعضها البعض الآخر بطريقة أو بأخرى، وتلك لوثة ما بعدها لوث’. 

أن التصرفات والأعمال والخطوات التي قامت بها بعض الحركات والأحزاب تعد جريمة لاتغتفر 

ونحن جميعا شخصنا كثيرمنها، بل هي الكفر بعينه لأنها ليست في جنب الله أو طلبا لمرضاته

وآخطرها تلك النظريات أو الأوامر والتعليمات التي تصدرها لتحقيق أهدافها البعيدة عن الاسلام .

 تلك لوثة خطرة تبيح المحظور والممنوع والشبهات والمحرمات، تبداء بتلويث العقل  لتبرر الأفعال المشينة

فاحذروا لوثة العقل

اللهم ارنا الحق حقا حتى نتبعه 

وارنا الباطل باطلا حتى نجتنبه

اللهم اجعلنا من حزبك

فإن حزب الله هم الغالبون

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السيادة وخطر الامتدادات الاقليمية !؟
قيامة الأرض في ساعتين
نقاط نظام ببناء الدولة الجديدة ما بعد 2003 (الدراسات العليا)
العرب مياههم وبترولهم مباحة..
حلبة الصراع الانتخابي
مهارات الشباب، سوق العمل
شكرا للرئيس حسن روحاني..!
نيران امريكا تحرق المواقع الاليكترونية للمقاومة قبل الانتخابات!!
لوثة العقل
امريكا هي الإرهاب..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.37
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
وزارة الحذف والتقليص : وزارة التربية اثبتت فشل ذريع على جميع الاصعدة وعلقت فشلها على فايروس كرونا ..... وزارة بلا ضمير ...
الموضوع :
التربية النيابية تقترح موعداً مبكراً لبدء العام الدراسي القادم: خطة لتلقيح الطلبة البالغين
منى فهمي : جزاكم الله كل خير على هذا الجهد المبذول كيف بأمكاني تحميل الكتاب ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
عماد غريب حميد : لم يكن الاعلام مؤثراً قبل حكم الطغاة ، وبعد مجيئهم ركزوا على مسألة الاعلام كأساس للتطبيل لذلك ...
الموضوع :
معضلة البرامج السياسية في الإعلام العراقي
Khalil : هل بانت علامة عن ظهور السفياني ...
الموضوع :
ما هو واقع صاحب البرقع؟ هل هو علامة من علامات الظهور؟ ام انه من اصحاب الامام عليه السلام؟
علي : استدلال غير كامل ، والا كيف تفسر قول الله للنبي ص ( ازواجك) والمعروف أنه لا يوجد ...
الموضوع :
(امرأة العزيز تراود فتاها). لماذا قال امرأة وليست زوجة؟
عبدالله الفرطوسي : فعلآ سيدنا كلامكم جدآ من واقع ما يجري في العراق ودول الخليج ...
الموضوع :
غموض في سحب وتقليص لقواعد أمريكية في الشرق الأوسط بأوامر من إدارة بايدن
ظافر : لعنة الله على البعثيين أينما كانوا.....لقد قطع البعث السوري اوصال العراقيين عندما درب الارهابيين في اللاذقية ودفعهم ...
الموضوع :
كثر يتسالون هل حقا فاز الرئيس الاسد ب ٩٥% من أصوات الناخبين السوريين.
بغداد : رحم الله الشيخ المظلوم وكل من استشهد في هذه الحادثة وجزيتم خيرا اذ تمدون التاريخ بما شهدتم ...
الموضوع :
في ذكرى شهادته الأليمة وكالة براثا تسلط الضوء على الاحداث التي رافقت استشهاد المرجع الديني الشهيد الشيخ علي الغروي ( طاب ثراه ) ينقلها شهود عيان : الامن الصدامي المجرم سرق الجنازة وفرق الناس بالرصاص الحي !!
ماجد شعيبث : ويبقى الحشد شامخا رغم أنوف الظالمين ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : ويحكم اين تريدون أن تمضوا بالعراق؟
ثائر علي : بوركتم استاذ رياض مقال مهم ويحمل في طياته الكثير من النصائح والايضاحات لمن سلك هذا الطريق المبارك ...
الموضوع :
المجاهد بين المبادرة والاتكال
فيسبوك