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باقتضاب ..الشخصية السياسية الناجحة/ ٢


 

د. قاسم بلشان التميمي ||

 

توجد حكمه تقول (من يتكلم كثيرا .. لا يعرف شيئا) ، وانا اخترت هذه الحكمة لتكون مقدمة لمقالي عن الشخصية السياسية الناجحة، واعتقد جازما ان الكثير من القراء ، خصوصا ممن يهتمون بالسياسة سوف يقولون ان هذا المقال بعيد كل البعد عن الشخصية السياسية في بلادنا ،والسبب يكمن في المقدمة والتي تؤكد على وجوب الكلام القليل لمن اراد ان يكون صاحب شخصية سياسية مؤثرة وفعالة، لانه وللأسف الشديد أغلب سياسيي البلاد ينبرون في كلام ( طويل وعريض) لاتعرف بدايته من نهايته .

تعرف السياسة بأنها مجموعة من الإجراءات التي تقع على عاتق الدولة ،وتهتم برعاية شؤون الأمة الداخلية والخارجية، ويعرفها البعض بانها عملية توزيع النفوذ والقوة في مجتمع ما، أو هي دراسة السلطة الحاكمة والتي بدورها تحدد من يحصل على كيف وماذا ومتى؟ و السياسة في اجمالها هي عملية صنع قرار.

من ابرزمقومات الشخصية السياسية الناجحة  هي ان يتحلى صاحبها برحابة صدر وان يبتعد عن الغضب حتى يستطيع التحكم في الامور،  كذلك  من  المقومات الاخرى عدم التحدث كثيراً، وفي نفس الوقت ان يكون السياسي الناجح مستمعا جيداً وان يستوعب وجهات النظر المختلفة ، وأن يختار الوقت المناسب ليعبر عن وجهة نظره، واختيار الوقت المناسب للتعبير عن وجهة النظر امر غاية في الأهمية فليس المهم ان تتكلم ولكن المهم والاهم ان تختار الوقت والظرف المناسب للكلام، فاذا لم يكون الوقت او الظرف مناسبا فالسياسة الناجحة تقتضي عدم الكلام اطلاقا.

ومن المقومات الاخرى المهمة للشخصية السياسية الناجحة ان يكون صاحبها لديه الموهبة، بمعنى ان الفكر والفهم السياسي في الحقيفة عبارة عن موهبة، وهذه الموهبة يجب ان تصقل جيدا والصقل يأتي عن طريق المطالعة المستمرة ومتابعة قضايا الساعة وكذلك المعرفة والإلمام الكامل والتام بالمصطلحات السياسية المتداولة والكثير من الامور، كما يجب على  صاحب الشخصية السياسية الناجحة ان يكون قريب من نبض الشارع، فالسياسي يعبر عن أراء الناس، والتعبير هذا يأتي بعد فهم الناس جيدا حتى وان كانت هناك اراء مختلفة وهذا وضع طبيعي لان الشخصية السياسية الناجحة عليها ان تعرف كيف تتعامل مع هذه الاختلافات وتوحدها من خلال منظارها السياسي ، بحيث تجعل الجميع يشعر بأنه قريباً منها. وعلى السياسي صاحب الشخصية السياسية الناجحة ان يكون واثق من نفسه وان لا يتأثر برأي الآخرين بسهولة، وان يكون صاحب كلمة قوية ومؤثرة في المجتمع، والمقصود بالكلمة القوية هي كلمة المجتمع هذه الكلمة التي هي عبارة عن تطلعات المجتمع ورغباتهم ، واخيرا وليس اخرا لابد ان يكون السياسي صاحب الشخصية السياسية القوية والمؤثرة له ثقافة واسعة في العديد من مجالات الحياة.

هذا ايجاز شديد عن مقومات الشخصية السياسية الناجحة وبأذن الله سوف احاول كتابة مقال اكثر شمولية وايضاح عن السياسة وانواعها ودورها في الحياة.

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