الموقف الامريكي في غلق مواقع القنوات

محمد صادق الهاشمي
◾ لاجل إسكات الكل حول الانتخابات القادمة.. وتبقى القنوات العلمانية والسنية والبعثية لها الفاعلية وحدها في الميدان.
من هنا تبين ان القرار الانتخابي محسوم بيد امريكا
◾ قريبا قبل او بعد الانتخابات قد تحصل فوضى في العراق حسب رؤية امريكا وفق مصالحها
◾ غلق القنوات بداية لاعلان موقف واضح ضد الشيعة، و إشارة قوية بأن يستعدوا لانقلابات ناعمة منها اعلامي ومنها انقلاب سياسي.
◾ إشارة الى ان امريكا تستهدف كل الشيعة ولايوجد طرف راضية عنه بل تريد الغاء الجميع.
◾. اختيار الوقت في غاية الأهمية كونه في زمن الديمقراطيين وعند مجي رئيسي وقبل الانتخابات المقبلة في العراق.
◾ امريكا أعلنت الحرب على الشيعة واعلامهم وافكارهم.
◾ امريكا تستفز الشيعة لسحبهم الى فوضى مواجهات وتصفيات
م22/6/2021
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