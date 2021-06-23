الموقف الامريكي في غلق مواقع القنوات

محمد صادق الهاشمي

◾ لاجل إسكات الكل حول الانتخابات القادمة.. وتبقى القنوات العلمانية والسنية والبعثية لها الفاعلية وحدها في الميدان.

من هنا تبين ان القرار الانتخابي محسوم بيد امريكا

◾ قريبا قبل او بعد الانتخابات قد تحصل فوضى في العراق حسب رؤية امريكا وفق مصالحها

◾ غلق القنوات بداية لاعلان موقف واضح ضد الشيعة، و إشارة قوية بأن يستعدوا لانقلابات ناعمة منها اعلامي ومنها انقلاب سياسي.

◾ إشارة الى ان امريكا تستهدف كل الشيعة ولايوجد طرف راضية عنه بل تريد الغاء الجميع.

◾. اختيار الوقت في غاية الأهمية كونه في زمن الديمقراطيين وعند مجي رئيسي وقبل الانتخابات المقبلة في العراق.

◾ امريكا أعلنت الحرب على الشيعة واعلامهم وافكارهم.

◾ امريكا تستفز الشيعة لسحبهم الى فوضى مواجهات وتصفيات

م22/6/2021