الكلب الرئيس ( حديث الكوستر)..!

د. قاسم بلشان التميمي ||

طلب احد الركاب من سائق الكوسترفرحان الغضبان ان يفسر له حلمه فقال له فرحان ( يابه تدلل وتفضل احجي شنو حلمك) فقال الراكب (حلمت البارحة كلبي اصبح رئيس جمهورية وياجماعة بس شلون رئيس صدك رئيس ابن كلب)، فقالت أمرأة من الركاب اسمها ام جبار (يعني ابن كلب لو ابن اوادم) .

فرد عليها فرحان الغضبان قائلا( يابه ام جبار الخاطر الله اسكتي خل نفتهم تالي الحلم) واكمل الراكب قوله(ياجماعة الخير هذا الرئيس الكلب دللني دلال بحيث ما ياكل قبلي بل ياكل ماتبقى من مائدة طعامي ومو بس هذا هو نايم خارج البيت بالحر والبرد واني داخل البيت وطول الليل والنهار يحرس البيت ومايسمح لأي واحد غريب ان يدخل البيت وكذلك امين جدا ومايسرق وهذا الرئيس الكلب ما يكلفني شراء ملابس وقوط وعلاج ولاسفرات للخارج) .

فقال له فرحان الغضبان (عمي من تنام تغطى زين) ،لكن ام جبار قالت ( خاله فرحان بلكت الله يتحقق هذا الحلم ويصير عدنا رئيس كلب) فرد عليها فرحان الغضبان ( تفضلي أنزلي ام جبار وصلنا نهاية الخط) وبعد ان فرغت االكوستر من العبرية قال فرحان الغضبان ( وين الله ويتحقق هذا الحلم).