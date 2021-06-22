المقالات

العراق والزيادة السكانية المفرطة


 

د. حيدر سلمان ||

 

تعداد العراق عام 1980 كان +13 مليون واليوم بعد 40 سنة ارتفع العدد بشكل جنوني + 40 مليون نسمة

🔹لذلك، قد يكون من المناسب تقييد الولادات ببرامج تحديد نسل قبل غرق العراق بنسب سكانية غالبيتها غير منتجة ولا تمارس الزراعة والحرف كباقي الشعوب.

قبل ايام توقع الرئيس العراقي برهم صالح، أن يصل تعداد نفوس العراق إلى 80 مليون نسمة في العام 2050، مع التراجع المستمر على الطلب العالمي للنفط وهي السلعة الوحيدة التي يبيعها العراق لديمومة اقتصاده الداخلي المتهالك اصلا والمثقل بالديون ناهيك عن عن تبعات الحروب وعمليات الفساد المالي الممنهحة التي افرغت العراق من امكانيات كبيرة.

يجب ان نعلم ان العراق يحقق أعلى معدل نمو سكاني في المنطقة، مقابل معدل نمو متراجع في الناتج المحلي الإجمالي وبوادر زيادة في الطبقة الاجتماعية تحت خط الفقر المستمر تزايدها السنوي دون مؤشرات للتراجع.

🔹السؤال الهام جدا

هل سيتحول العراق الى جمهورية بنغلاديش الشرق اوسطية ؟ ام علينا ان نتصرف سريعا يوضع قيود وبرامج تحديد نسل برغم من عدم تقبل الفكرة مجتمعيا؟

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحالة العراقية..والنخب الحاكمة!..
جامعة وجودية للقدس والمقدسات
الخامنئي الولي الفقيه ورئيسي رئيس جمهورية
العراق والزيادة السكانية المفرطة
السيد السيستاني..والقضاء على مهزلة الخمسة قرون
حول وطنية حشد "درء المخاطر"..!
صناعة التوحش او الاستبداد !!!
مذكرات امي هاشمية..!
فنتازيا نقاشية..!
أنا تراب أحذية الفقراء..مصطفى شمران ..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
عبدالله الفرطوسي : فعلآ سيدنا كلامكم جدآ من واقع ما يجري في العراق ودول الخليج ...
الموضوع :
غموض في سحب وتقليص لقواعد أمريكية في الشرق الأوسط بأوامر من إدارة بايدن
ظافر : لعنة الله على البعثيين أينما كانوا.....لقد قطع البعث السوري اوصال العراقيين عندما درب الارهابيين في اللاذقية ودفعهم ...
الموضوع :
كثر يتسالون هل حقا فاز الرئيس الاسد ب ٩٥% من أصوات الناخبين السوريين.
بغداد : رحم الله الشيخ المظلوم وكل من استشهد في هذه الحادثة وجزيتم خيرا اذ تمدون التاريخ بما شهدتم ...
الموضوع :
في ذكرى شهادته الأليمة وكالة براثا تسلط الضوء على الاحداث التي رافقت استشهاد المرجع الديني الشهيد الشيخ علي الغروي ( طاب ثراه ) ينقلها شهود عيان : الامن الصدامي المجرم سرق الجنازة وفرق الناس بالرصاص الحي !!
ماجد شعيبث : ويبقى الحشد شامخا رغم أنوف الظالمين ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : ويحكم اين تريدون أن تمضوا بالعراق؟
ثائر علي : بوركتم استاذ رياض مقال مهم ويحمل في طياته الكثير من النصائح والايضاحات لمن سلك هذا الطريق المبارك ...
الموضوع :
المجاهد بين المبادرة والاتكال
عبدالنبي الجبوري : تشرفت بزيارة المقام يوم الجمعة المصادف 18/6/2021 وتوضأت بماء البركة وهو ماء نظيف صافي يميل الى الملوحة ...
الموضوع :
عين ماء الامام الحسن (ع) في النجف دواء لمرض السرطان والسكري
حجي أسامه غالب : لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم ...
الموضوع :
المدينة الآثمة..!
فاعل خير : السلا م عليكم اخوانه بهيىة النزاهة اريد ان اوجه انظاركم الى فساد اداري ومادي ومعنوي بمستشفى الكرامة ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : كان المقبور ايام العدوان على إيران الإسلامية يقدم برنامج صور من المعركة وقت العشاء والله لا استطيع ...
الموضوع :
من فتح بالوعة صدام البعثية؟
مواطن : مع احترامي للكاتب ولكن وسط انهيار القيم ومجتمع اسلامي مفكك وشباب منقاد للضياع هل نقدم لهم استخلاص ...
الموضوع :
قصة شاب مجاهد ومهاجر _ القصة واقعية
فيسبوك