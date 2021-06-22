العراق والزيادة السكانية المفرطة

د. حيدر سلمان ||

تعداد العراق عام 1980 كان +13 مليون واليوم بعد 40 سنة ارتفع العدد بشكل جنوني + 40 مليون نسمة

🔹لذلك، قد يكون من المناسب تقييد الولادات ببرامج تحديد نسل قبل غرق العراق بنسب سكانية غالبيتها غير منتجة ولا تمارس الزراعة والحرف كباقي الشعوب.

قبل ايام توقع الرئيس العراقي برهم صالح، أن يصل تعداد نفوس العراق إلى 80 مليون نسمة في العام 2050، مع التراجع المستمر على الطلب العالمي للنفط وهي السلعة الوحيدة التي يبيعها العراق لديمومة اقتصاده الداخلي المتهالك اصلا والمثقل بالديون ناهيك عن عن تبعات الحروب وعمليات الفساد المالي الممنهحة التي افرغت العراق من امكانيات كبيرة.

يجب ان نعلم ان العراق يحقق أعلى معدل نمو سكاني في المنطقة، مقابل معدل نمو متراجع في الناتج المحلي الإجمالي وبوادر زيادة في الطبقة الاجتماعية تحت خط الفقر المستمر تزايدها السنوي دون مؤشرات للتراجع.

🔹السؤال الهام جدا

هل سيتحول العراق الى جمهورية بنغلاديش الشرق اوسطية ؟ ام علينا ان نتصرف سريعا يوضع قيود وبرامج تحديد نسل برغم من عدم تقبل الفكرة مجتمعيا؟