المقالات

أَيُها الشعبُ المسكين ألى أين؟!


 

قاسم آلماضي||

 

منذُ أن بدأت التظاهرات في العراق َوَلحدِ هذهِ اللحظة لم  نَعرف ماهي مَطالبُ المتظاهرين وَكلُ ماأعرفهُ هو السَخطُ على النظام السياسي الذي إنحَسَرَ فقط في شخص الأُستاذُ عادل عبدالمهدي ألرَجلُ الذي شَرفَ العمليةِ السياسيةِ صاحبُ ثقافة الاستقالة

وأما باقي المطالب َذهبت لانَعرفُ لها بدايةٍ ولانهاية لِدَرجة ان يُطالب بتطبيق المثلية اي الحريةِ الجنسية اي الشذوذ وطبعا هذا المطلب هو مناضلين وشهداء على طريقتهم وسارع الكثير من الناس للتَضامُنِ مع  تلك التظاهرات وبعد تَعطيلُ الدوام وقطع الطُرقُ وأعمالُ شَغبٍ رافقها قَطع روؤس وتَعليقُ الُجثث والتمثيلُ به على طريقة داعش والبعث وبعدها فيلمُ ماري وماادراكَ ماماري وفيلمُ ماري والرؤوس المدبرةَ نَعرِفهم طبعاَ لقد تذوقوا الكعكةَ والِذهابُ للنضال وأبو التُكتُك والوطن والجماهير الى حَيثُ يشاؤون ان يَذهبوا لقد رَبِحت الصفقةُ.

 واما الصنف الثاني الذي له فُتات الكعكةَ سارع على انفاقهِ في تَشكيلُ حِزبٍ سياسي وَدخَلَ الانتخاباتُ بعد ما كان يطالب بِحلِ جَميعَ الأحزابَ أَيُها الشعبُ المسكين ألى أين؟؟؟

لقد استخدمَكم هؤلاء وركبوا عل أكتافِكم فرح  ابو التكتك فَبطنٌ خاويةٌ بلا وطنٍ ونضال وحتى  تِلك الدراهم التي كانت تَجودُ بِها السفارةُ التي يشتري بها الناشط سيارة آخر موديل  وانتَ حِصَتكَ ملءَ خزان ألوقود ويُبقي لك الشعارات والخيم ويبقى لنا الوطن..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حملة اعلامية مغرضة ضد الرئيس الإيراني المنتخب
أَيُها الشعبُ المسكين ألى أين؟!
نحو إنتخابات لا تحرق صناديقها..!
معارك في ذكرى الحشد
رئيسي هو رئيسي..وأنت..من هو رئيسك؟!
ماذا تعني المواطنة؟
توجه إيران إلى العمل والمساعدة لبناء الدولة في العراق. ج١
مرجعية دينية عليا...وعليا ستبقى...
لا تذهبن بكم الظنون..!
حينما يحكم مثلث الخبث قبضته على نتائج الانتخابات العراقية مسبقاً..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.55
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.86
التعليقات
ثائر علي : بوركتم استاذ رياض مقال مهم ويحمل في طياته الكثير من النصائح والايضاحات لمن سلك هذا الطريق المبارك ...
الموضوع :
المجاهد بين المبادرة والاتكال
عبدالنبي الجبوري : تشرفت بزيارة المقام يوم الجمعة المصادف 18/6/2021 وتوضأت بماء البركة وهو ماء نظيف صافي يميل الى الملوحة ...
الموضوع :
عين ماء الامام الحسن (ع) في النجف دواء لمرض السرطان والسكري
حجي أسامه غالب : لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم ...
الموضوع :
المدينة الآثمة..!
فاعل خير : السلا م عليكم اخوانه بهيىة النزاهة اريد ان اوجه انظاركم الى فساد اداري ومادي ومعنوي بمستشفى الكرامة ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : كان المقبور ايام العدوان على إيران الإسلامية يقدم برنامج صور من المعركة وقت العشاء والله لا استطيع ...
الموضوع :
من فتح بالوعة صدام البعثية؟
مواطن : مع احترامي للكاتب ولكن وسط انهيار القيم ومجتمع اسلامي مفكك وشباب منقاد للضياع هل نقدم لهم استخلاص ...
الموضوع :
قصة شاب مجاهد ومهاجر _ القصة واقعية
عدي محسن : يجب التخلص من ازلام النظام السابق والمقبور وقتلة الشيعة الحسين.... ...
الموضوع :
المالكي يطلق سراح شيخ الارهابيين(تركي طلال الكرطاني)
ابو محمد : لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم . رحم الله شهدائنا الابرار ومنهم اخوتك وذويك ...
الموضوع :
لقائي مع والدتي «هاشمية» في سجن (أبي غريب)
Mohammed : هذا كله دجل أميركي لأن هذا الملك الناقص هو من آحقر وأخبث ماوجد على الأرض وهو عبارة ...
الموضوع :
اسرار خطيرة.. الكشف عن وجود صلة بين محاولة الانقلاب في الأردن و"صفقة القرن"
محمد رضا مشهدي : هل إن إبراهيم سبعاوي ابراهيم الحسن قتل إثناء الاشتباكات ام قبض عليه وتم إعدامه في ساحة المعركة ...
الموضوع :
مقتل الارهابي المجرم ابراهيم سبعاوي ابراهيم الحسن خلال اشتباكات في بيجي
فيسبوك