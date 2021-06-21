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♦️ ماذا تعني المواطنة ♦


  🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

 

   [ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ]

قد اخطئ من عرف المواطنه بأنها حب الوطن لان هذا التعريف مرتبط بمصطلح آخر و هو ( الوطنية) .

▪️ المواطنة لها تعاريف عدة نستطيع اجمال ذلك بأنها  : انتماء الانسان الى دولة أقليمية معينة .

و لتحقيقها لا بد من توفر امرين :

▪️ الاول : الحرية و عدم استبداد الحاكم

▪️ الثاني : المساواة بين المواطنين في الحقوق و الواجبات

محل الشاهد :

عندما تطلع على تاريخ هذه الكلمة و مفاهيمها التي تغيرت بتغير الزمان و المكان و الاشخاص الذين استخدموها ، تلمس حقيقة جلية ان الدين الاسلامي الدين الوحيد الذي جعل لها مفهوم حقيقي تطبيقيا للواقع و لكن بالفاظ اخرى .

 و كان بودنا ان نبين اصل و تاريخ هذه الكلمة ، و لكن مع الاسف ان المقام لا يسع لتوسع اكثر .  

محل الشاهد :

ان الدين الاسلامي اعطى باشاراته اهمية تعلق الانسان بوطنه و ارضه ،  و نلاحظ ان الشريعة  المقدسة في دستورها القران الكريم ، و السنة المطهرة لم تستعمل كلمة ( الوطن ) ، و لكن القرآن استخدم كلمة البلد ، و البلدة ، و البلاد ، و الديار ، و وضع التشريعات التي بينت و اوضحت ذلك التعظيم ، فصرحت ان من يقتل دون ارضه و وطنه شهيدا ، بل ان الدفاع عن الوطن و العرض و الارض هي مما يناسب فطرة الانسان ، بل و شدد الدين الاسلامي لبيان عظيم  قدسية الوطن ، بتشريع الجهاد للدفاع عن الدين و الوطن .

بينما نرى ان الحضارة الغربية لم تعرف المواطنة الا بعد الثورة الفرنسية في اواخر القرن الثامن عشر الميلادي ، ولم تقدم اي شيء من النظم الثابت لها ، حتى كان كل جيل له مفهومه الخاص ، بينما راينا كم اعطى الاسلام من اهتمام بموضوع المواطنة حتى اعتبر حب الاوطان من الدين . يا ابناء العراق العظيم اعلموا ان المواطنه تعني الاخلاص للوطن  بكل شيء ، و ان يكون الاخلاص هو الشعار الذي يجب تطبيقة و الالتزام به في واقع الملموس ، و ليس شعارا معلن فقط.

لانه لا وطنية مع فساد لا وطنية دون ان تلتزم بالحقوق و الواجبات  لا وطنية مع الولاء لاعداءه و اعداء الدين .

اللهم احفظ الاسلام و اهله

اللهم احفظ العراق وشعبه

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