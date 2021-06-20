المقالات

منهجة المجتمع..


 

حسين فائق آل عبد الرسول ||

 

يعتقد الكثير من الساسة والمتنفذين في المجتمع العراقي ؛ أن الفرد منا هو آلة يمكن تغيير مسارها وفق رؤية الجهات المتنفذة.

 فتارة يحاول تجميل الواقع بكلمات شبع الدهر منها وارتوى ؛ ظنا منهم أنهم سيغيرون المجتمع وقناعاته بهذه الكلمات والجمل الركيكة ؛ ألفاظ طائفية وأخرى عنصرية غايتها تفكيك المجتمع وزرع الفتنة ، وتارة أخرى من خلال القتل والتفجير واستنهاض الخلايا النائمة.

 وبعد أن عجزوا عن تحقيق ما يصبون إليه ، إتجهوا لدرع العراق المتين وحصنه الحصين الحشد الشعبي محاولين بين الحين والآخر إثارة الفتن والاشاعات التي لم تغير من نظرة المجتمع للحشد المقدس وإن تغيرت تلك النظرة فهي بزيادة الحب والتعلق بهؤلاء الرجال.

 فمنهجة المجتمع ياسادة لا تؤتي بثمارها إن بنيت على العنصرية أو على المساس برموز يعدها الشعب مقدسة ، إبحثوا عن طريقة أخرى وتحروا عن لغة لا تداعب الوتر الحساس إلا بالتي هي أحسن .

فهذا الأمر أجدى لكم وقد يجد صداه عندنا

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشعب الإيراني إنتخب سليماني
منهجة المجتمع..
الحياة الطيبة..!
أكاذيب وول ستريت جورنال
على هامش فوز رئيسي
رئيسي ، رسالة السماء الى العملاء..!
سماء بيروت تمطر عراقيين..!
قرض أحمد راضي وعلاج العطية وتعاطي الإعلام والغمان
حين ينتخب الشعب الايراني قائدا إنسانيا
وأخيرا دق ناقوس الخطروتحقق كلام السيد السيستاني !
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.37
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ثائر علي : بوركتم استاذ رياض مقال مهم ويحمل في طياته الكثير من النصائح والايضاحات لمن سلك هذا الطريق المبارك ...
الموضوع :
المجاهد بين المبادرة والاتكال
عبدالنبي الجبوري : تشرفت بزيارة المقام يوم الجمعة المصادف 18/6/2021 وتوضأت بماء البركة وهو ماء نظيف صافي يميل الى الملوحة ...
الموضوع :
عين ماء الامام الحسن (ع) في النجف دواء لمرض السرطان والسكري
حجي أسامه غالب : لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم ...
الموضوع :
المدينة الآثمة..!
فاعل خير : السلا م عليكم اخوانه بهيىة النزاهة اريد ان اوجه انظاركم الى فساد اداري ومادي ومعنوي بمستشفى الكرامة ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : كان المقبور ايام العدوان على إيران الإسلامية يقدم برنامج صور من المعركة وقت العشاء والله لا استطيع ...
الموضوع :
من فتح بالوعة صدام البعثية؟
مواطن : مع احترامي للكاتب ولكن وسط انهيار القيم ومجتمع اسلامي مفكك وشباب منقاد للضياع هل نقدم لهم استخلاص ...
الموضوع :
قصة شاب مجاهد ومهاجر _ القصة واقعية
عدي محسن : يجب التخلص من ازلام النظام السابق والمقبور وقتلة الشيعة الحسين.... ...
الموضوع :
المالكي يطلق سراح شيخ الارهابيين(تركي طلال الكرطاني)
ابو محمد : لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم . رحم الله شهدائنا الابرار ومنهم اخوتك وذويك ...
الموضوع :
لقائي مع والدتي «هاشمية» في سجن (أبي غريب)
Mohammed : هذا كله دجل أميركي لأن هذا الملك الناقص هو من آحقر وأخبث ماوجد على الأرض وهو عبارة ...
الموضوع :
اسرار خطيرة.. الكشف عن وجود صلة بين محاولة الانقلاب في الأردن و"صفقة القرن"
محمد رضا مشهدي : هل إن إبراهيم سبعاوي ابراهيم الحسن قتل إثناء الاشتباكات ام قبض عليه وتم إعدامه في ساحة المعركة ...
الموضوع :
مقتل الارهابي المجرم ابراهيم سبعاوي ابراهيم الحسن خلال اشتباكات في بيجي
فيسبوك