الانتخابات في إيران دليل على وجود ديمقراطية

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نعيم الهاشمي الخفاجي || لا يوجد خلاف كبير بين تجارب الحكم الإسلامي الرشيد ومابين التجارب الديمقراطية بالعالم، بل النموذج الاسلامي اذا كان نبعه منبع أصيل ومن مدرسة ال البيت عليهم السلام يكون افضل من نماذج الديمقراطيات الرأسمالية التي يتحكم بها قلة من اصحاب المال، أنا شخصيا عشت خمسة وعشرين سنة من حياتي تحت حكم أسوأ نظام دكتاتوري طائفي شوفيني عرفه تاريخ العراق والبشرية وهو نظام حكم البعث وصدام الجرذ الهالك، وعشت في سجون دول الخليج البدوية المذهبية التي تعاملت معي على أساس مذهبي رغم كوني عربي وقبيلتي خفاجة منتشرة في الجزيرة العربية والخليج، وعشت ما يقارب ثلاثة عقود من الزمان تحت ظل نظام ديمقراطي في مملكة الدنمارك، نحن عندما نتكلم عن الظلم والاجرام ونتكلم عن الديمقراطية فنحن عشنا تجربة تلك الأنظمة تجربة عملية وليست نظرية قرأنا ذلك من خلال ما يكتبه الباحثين والصحافيين، رحم الله عالم اللاهوت الدنماركي بدرسن أستاذ في جامعة اودنسا درس التاريخ العربي والإسلامي والف كتاب اسماه علي ومعاوية، اختار على أن يضع شجرتين على غلاف كتابه، شجرة مثمرة خضراء وبجانبها شجرة جرداء بدون اوراق، وكتب على الشجرة المثمرة علي، وكتب على الشجرة الجرداء معاوية، يقول بدرسن عالم اللاهوت المسيحي أن الدين الذي جاء به محمد و قاتل على تأويله ابن عمه علي بن أبي طالب هو دين يحتوي على الكثير من القيم الإنسانية والاخلاقية ويحتوي على قوانين يفترض ان توضع في دساتير الدول خدمة للبشرية، لكن هذا الدين قبلت به قريش ورفضت التخلي عن جاهليتها، هذا كلام عالم لاهوت واجتماع دنماركي توفي عام ٢٠٠٠ قال الحقيقة ان الدين الإسلامي يحتوي على قيم أخلاقية وإنسانية في خدمة البشرية، السيد عبدالصاحب الحكيم المعني في حقوق الانسان نشر صورة للمحكمة الاتحادية الامريكية تشكر به محمد ص لانه اول مشرع بالقوانين، عندما اشير لذلك ليس كوني امريكي وإنما انقل ماكتبه بعض هؤلاء عن شخص النبي محمد ص والقران الكريم، تم تطبيق نماذج من الحكم الاسلامي وفق المدرسة السنية فكانت تجارب قطع رؤوس وقتل وذبح وسبي وخاصة في تجارب حكم التيارات السلفية الوهابية، بل حتى الاحزاب الاسلامية السنية مثل الإخوان وحزب التحرير يرفضون شيء اسمه ديمقراطية ويقولون ان افضل تجربة اذا اقيمت دولة خلافتهم يتم قتل وابادة كل الاقليات ليكون الدين دين واحد ووفق مذهب واحد، هذا كلام قادة بالتحرير والاخوان انا سمعته منهم في حواراتي معهم في حقبة التسعينات من القرن الماضي، اليوم الشعب الايراني خرج لانتخاب رئيس جمهورية يكون حاكم، والفائز هو الذي يحدده الناخب الإيراني والصندوق الانتخابي، لذلك ذهبت الجماهير المليونية الى صناديق الاقتراع الى انتخاب رئيس وحكومة ووزراء في أجواء من الحرية والديمقراطية بينما ترزح الشعوب العربية تحت أنظمة حكم الديكتاتوريات الملكية البدوية والجمهورية، التي نصبها المستعمر كما في الخليج أو تعيش في الفوضى كما في ليبيا والصومال وغيرها والمصيبة أنهم ينتقصون من ايران ويتجاهلون الحال الذي هم فيه. مشكلتنا بالعراق الأساسية أن المحتل البريطاني والفرنسي وخليهم الأمريكي هم من رسموا لنا حدود وليس نحن من رسم حدودنا، لذلك نحن نعاني كشعب عراقي من صراع قومي ومذهبي منذ ولادة العراق عام ١٩٢١ واتضح الخلاف المذهبي بشكل جيد لكل متابع في ثورة عبدالكريم قاسم وقفوا ضده ليس لكونه فاسد ودكتاتور أبدا وهم يعلمون ذلك جيدا، وقفوا ضده لأنه متشيع ووالدته من قبيلتنا خفاجة، نعم كان متشيع، فضلوا عليه المجرم صدام الجرذ الهالك، بعد سقوط نظام البعث نفس الوجوه القبيحة التي وقفت ضد نظام عبدالكريم قاسم لأسباب مذهبية وقفت ضد من يحكم العراق شيعي وإن كان عادل ويشرك الجميع من المكونات في حكومته، مستغلين سذاجة بيئتنا الشيعية العراقية وبساطتها التي تعرضت للظلم والاضطهاد لقرون من الزمان، بحيث أنتجت لنا ناس الكثير منهم من يصنفونه مثقف وسياسي وهو جاهل يقف مع من اضطهده واستعبده من حيث لايشعر، عندنا مقدم برامج بقناة حزبية إسلامية شيعية عراقية كان وقورا ومرحبا بكلامه، في يوم صدور فتوى الجهاد الكفائي المباركة ارتدى ملابسه العسكرية، ولربما لسبب مادي أو لعدم حصوله على منصب انتقل الى قناة البعثي الطائفي سعد البزاز وتحول الى عدو إلى أبناء قومه من شيعة العراق، دخلت معه في حوارات، يوجد معه المئات من الطائفيين التكفيريين يشتمون مراجع وعلماء الشيعة ويتطاولون على الشهداء، والعجيب أن هذا المثقف الذي عمل بالقنوات الشيعية الحزبية سنوات طويلة يكتب في تويتر تغريدات تكشف حقيقة ان هذا الاخ ساذج ولايعي مايقول اليوم كتب التغريدة التالية ( ‏نحترم الأديان لا لأنها مقدسة بل احتراما لمشاعر من يؤمن بها ماداموا مسالمين محبين لكن لن نحترم أبدا من يستعمل الدين مطية لفساده وأهوائه وشهواته وهذا ماينطبق تماما على كل معمم لديه حزب أو حركة أو تيار سياسي سواء أكانت عمامته بيضاء أو سوداء أو حمراء وهؤلاء يستحقون أقصى عقاب). اضطريت ان ارد عليه وقلت له سيد ل...ث المحترم تحملني على قدر عقلي، لم تحكم العمائم البلد منذ يوم ان رسم لنا المحتلون حدود بلدنا العراق وضحكوا على أسلافنا وقالوا لهم اعملوا سنية قبلية لضمان عدم المطالبة بتشريع دستور مثل ما شرع الإنجليز للهند دستور ضمن مشاركة خمسمائة ديانة ومذهب واثنية نعاني صراع قومي مذهبي، يا سيد ل....ث سبب تقدم الغرب ليس لأنهم أوروبيون لكن الفضل يعود للثورة الفرنسية جعلت شعوب أوروبا الغربية تطالب في تشريع قوانين وأصبح الدستور هو الحاكم انظر لأنظمة الحكم الملكي الدستوري في الدنمارك والسويد أفضل تجربة حكم ديمقراطي، بكل الاحوال بيئتنا ساذجة، السبب أننا لم نكن جريئين بطرح أسباب الخلاف والصراع والإرهاب بشكل حقيقي ونعمل على تثقيف بيئتنا الشيعية العراقية تحصنها من أن يخترقها الأعداء، على عكس الأخوة في الجمهورية الاسلامية فقد لعبت السينما والمسرح الايراني على تمثيل افلام تكشف وحشية نظام البعث في حربه المفروضة على الشعب الإيراني، شيء طبيعي تنجح تجربة الديمقراطية في ايران لانهم امة حاكمة وليست أمة محكومة، ما نراه من تجربة حكم إسلامي شيعي ديمقراطي هو نتاج ثمرة جهود وأتعاب العلماء والملوك في الامة الفارسية بدأت من جهود الشيخ الكركي رضوان الله عليه لإعادة توحيد إيران وبروز حكم الدولة الصفوية، مخطىء من يعتقد ان التشيع في إيران تم على يد الدولة الصفوية، وإنما تشيعت ايران بزمن المرحوم العلامة ابن المطهر الحلي بحقبة حكم خودابندا احد ملوك التتار من احفاد جنكيز خان طلق زوجته والقصة مشهورة اعادها اليه جمال الدين الشاب الصغير ذو السبعة عشر عاما ابن المطهر الحلي رضوان الله عليه، وضع الشيخ مرتضى الانصاري نظام ولاية الفقيه وجاء الامام الخميني رض ليقيم اول تجربة حكم اسلامي شيعي يكون المرجع حاكم ديني وسياسي في آن واحد، ايران تحكمها مؤسسات بظل نظام ولاية الفقيه التي اصبح بها المرجع حاكم ديني وسياسي مع اعطاء الجانب السياسي الى رئيس جمهورية ووزراء وبرلمان، يكون الولي الفقيه راعي وضامن لعدم تعرض الناس للظلم، نحن بوضعنا الشيعي العراقي نحتاج الى الجمع مابين المرجعية العامة ومرجعية ولاية الفقيه الى قيادة مكوننا الشيعي العراقي بالقليل في الوسط والجنوب وتحصينه من خطر مؤآمرات القوى الاستعمارية التي تضمر لنا الشر، وبظل تشرذم واضح لساسة احزابنا الشيعية العراقية، ما الضيرلو بادرت مرجعية دينية في النجف او كربلاء او في ايران لتنظيم مؤتمر مصالحة مابين ساسة مكوننا الشيعي العراقي لتوحيد خطابنا السياسي اسوة بالاخوة في الجمهورية الاسلامية، نحن نطرح الأفكار ربما تجد في يوم من الايام مرجعية دينية أو زعامة قبلية تجمع ساسة مكوننا لتوحيد خطابهم السياسي لقد أصبحنا ساحة للاسف للمؤامرات الدولية المستعمرة بالعالم، في الختام نبارك للشعب الايراني انتخاباتهم لانتخاب رئيس جمهورية يخدم الشعب الإيراني. نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي كاتب وصحفي عراقي مستقل. 18.6.2021