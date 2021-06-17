المدللون  في العراق ..

عباس الزيدي ||

ينقسم الدلال في العراق إلى عدة أقسام وعلى درجات متفاوتة

الأول ـ أن يكون وزير في حكومة العراق الحالية وأخيه وزير المالية في دولة العراق والشام اللااسلامية

الثاني ـ مجرما سفاحا بعثيا قذرا من أركان نظام صدام وقائدا أمنيا كبيرا في مرحلة مابعد نظام صدام

الثالث ـ مغمورا ومشهورا ومترفا ماليا في حياته وما بعد موته وهلاكه على حساب الجياع والمال العام

الرابع ـلا يؤمن بالعملية السياسية وصاحب مواقف سيئة ويتمتع بكل الامتيازات

الخامس ـ سارق مزور عملة وعليه العشرات من مذكرات القبض القضائية ويتحرك لأحداث الفوضى باسم ناشط مدني ومدعي للديمقراطية

السادس ـ ارهابي وقاتل ومجرم لاينقذ بحقه حكم الإعدام يعيش في في أوضاع راقية خلاف ما يعانيه ذوي الضحية

السابع ـ انفصالي ومتآمر يسرق خيرات العراق …