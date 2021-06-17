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المدللون  في العراق ..

17 2021-06-17

 

عباس الزيدي ||

 

ينقسم الدلال  في العراق  إلى عدة أقسام وعلى درجات متفاوتة

الأول ـ أن يكون وزير في حكومة العراق  الحالية وأخيه وزير  المالية في دولة العراق والشام  اللااسلامية

الثاني ـ مجرما سفاحا  بعثيا قذرا  من أركان  نظام صدام وقائدا أمنيا كبيرا  في مرحلة مابعد نظام صدام

الثالث ـ مغمورا ومشهورا ومترفا  ماليا  في حياته وما بعد  موته وهلاكه   على حساب الجياع والمال العام

الرابع ـلا يؤمن بالعملية السياسية  وصاحب مواقف سيئة ويتمتع بكل الامتيازات

الخامس  ـ سارق مزور  عملة  وعليه  العشرات من مذكرات القبض القضائية ويتحرك  لأحداث الفوضى باسم ناشط مدني ومدعي  للديمقراطية 

السادس ـ  ارهابي  وقاتل ومجرم  لاينقذ  بحقه حكم الإعدام  يعيش في  في أوضاع راقية خلاف ما يعانيه  ذوي الضحية

السابع ـ انفصالي  ومتآمر  يسرق خيرات العراق …

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