المدللون  في العراق ..

عباس الزيدي ||
ينقسم الدلال في العراق إلى عدة أقسام وعلى درجات متفاوتة
الأول ـ أن يكون وزير في حكومة العراق الحالية وأخيه وزير المالية في دولة العراق والشام اللااسلامية
الثاني ـ مجرما سفاحا بعثيا قذرا من أركان نظام صدام وقائدا أمنيا كبيرا في مرحلة مابعد نظام صدام
الثالث ـ مغمورا ومشهورا ومترفا ماليا في حياته وما بعد موته وهلاكه على حساب الجياع والمال العام
الرابع ـلا يؤمن بالعملية السياسية وصاحب مواقف سيئة ويتمتع بكل الامتيازات
الخامس ـ سارق مزور عملة وعليه العشرات من مذكرات القبض القضائية ويتحرك لأحداث الفوضى باسم ناشط مدني ومدعي للديمقراطية
السادس ـ ارهابي وقاتل ومجرم لاينقذ بحقه حكم الإعدام يعيش في في أوضاع راقية خلاف ما يعانيه ذوي الضحية
السابع ـ انفصالي ومتآمر يسرق خيرات العراق …
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