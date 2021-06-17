المقالات

حرائق العراق..تأتي موجة واحدة..!

22 2021-06-17

 

عباس الزيدي ||

 

شيئ يثير الريبة حقا ..ان تطال العراق موجة من  الحرائق هنا وهناك  لمجموعة من الأسواق والبساتين والمصانع المحلية ومنشآت حيوية أخرى.

هذه الموجة  تختار اهدافها الاقتصادية  خلال فترات متعاقبة والملاحظ أن بعد تلك الحرائق تكون هناك موجة من نوع آخر  تحرق ماتبقى من امن واستقرار .

هذه الحرائق على شكل صفحات، منها حصرا يطال أقسام العقود في الوزارات مثل وزارة النفط أو التجارة أو الكهرباء  أو الصحة ...الخ بمعنى كل ملف يتعلق بالفساد

حرائق اليوم   تركزت على المواد الغذائية مع تعثر وزارة التجارة في توفير البطاقة التموينية وحرائق ارتفاع  صرف الدولار مع كسل كبير من القوى السياسية في استجواب الحكومة ولا أعتقد أنه كسل  بقدر ماهو تواطئ  مابين الشركاء انفسهم.

 وللحقيقة  وللتاريخ  اقول ان هذه المنظومة كلها فاسدة  تعتاش على جراح الشعب وأنين الفقراء  والجياع .

لا توجد أي بادرة امل في استبدال تلك المنظومة الفاسدة والمارقة و العراق  مقبل على كوارث كبيرة جدا وحرائق تزداد يوما بعد يوم تهلك الحرث والنسل.

ما نسمع به يوميا من ملفات فساد وأرقام كبيرة من أموال يتم  نهبها سواء تلك التي تنهبها الدول أو ساسة الفساد تكاد تكون كالصاعقة  المدمرة.

هذه الأموال كفيلة بتغيير الواقع المزري الترف السياسي الذي تعيشه الطبقة السياسية  والشعب  يذبح  كالخراف  على أيدي جزاري  السياسة  عديمي القلب والرحمة والضمير والإنسانية

لن ولم يتوقف لان الأغلبية من الشعب فقدت إرادتها أو رضيت بالفتات  الذي يرمى لها عن احتقار واستصغار

هذا هوان ...ما بعده من هوان الحرائق لن تتوقف، هكذا اردوا أن تكون الحياة في العراق

حرائق تتبعها حرائق   وصوائح  تلحقها نوائح

جحيم ولظى ونيران  مستعرة والقادم أسوء

هي ليست نظرة تشاؤمية أو سوداوية  لكنه واقع الحال بعد استسلام الأغلبية للإرادة السياسية القذرة وعدم الاستماع  لصرخات  الحق التي تتعالى  وتنطلق  يوميا لنصرة المظلومين لذلك تمادى  القتلة والفجار  ولن يتوقف لهيب النار



اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المدللون  في العراق ..
حرائق العراق..تأتي موجة واحدة..!
الأهداف العليا هي التي تحدد القيادة
العراق وحملة اللقاحات المتعثرة
ما بين المطرقة والسندان
200 مليار دينار شهريا بأثر رجعي الى كوردستان..وقفة مع قرار مجلس الوزراء
مكة الإسلام عالمية بعالم القرآن
صورايخ غيرت المعادلة..!
القرار  2576 وصاية جديدة على العراق أم مقدمة للبند السابع؟!
المدينة الآثمة..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
مواطن : مع احترامي للكاتب ولكن وسط انهيار القيم ومجتمع اسلامي مفكك وشباب منقاد للضياع هل نقدم لهم استخلاص ...
الموضوع :
قصة شاب مجاهد ومهاجر _ القصة واقعية
عدي محسن : يجب التخلص من ازلام النظام السابق والمقبور وقتلة الشيعة الحسين.... ...
الموضوع :
المالكي يطلق سراح شيخ الارهابيين(تركي طلال الكرطاني)
ابو محمد : لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم . رحم الله شهدائنا الابرار ومنهم اخوتك وذويك ...
الموضوع :
لقائي مع والدتي «هاشمية» في سجن (أبي غريب)
Mohammed : هذا كله دجل أميركي لأن هذا الملك الناقص هو من آحقر وأخبث ماوجد على الأرض وهو عبارة ...
الموضوع :
اسرار خطيرة.. الكشف عن وجود صلة بين محاولة الانقلاب في الأردن و"صفقة القرن"
محمد رضا مشهدي : هل إن إبراهيم سبعاوي ابراهيم الحسن قتل إثناء الاشتباكات ام قبض عليه وتم إعدامه في ساحة المعركة ...
الموضوع :
مقتل الارهابي المجرم ابراهيم سبعاوي ابراهيم الحسن خلال اشتباكات في بيجي
زيد مغير : في هذه الحالة يجب طرد القايمة باكملها وحرمان من الترشيح ودخول الانتخابات. لا ننسى قواءم تيارات ضمت ...
الموضوع :
اعتقال مرشحة للانتخابات عن قائمة "أبو مازن" بتهمة الاحتيال
علي الحسيني : احسنتم سيدنا وبورك قلمكم ...
الموضوع :
،،،،،،،،،مطلع الفجر،،،،،،،،،
محمد : احسنت واقعاً فيها دروس ومواعظ وحكم وفيها نوع من روح العقيدة والمبادئ .. اللهم احسن عواقبنا ...
الموضوع :
قصة شاب مجاهد ومهاجر _ القصة واقعية
ابو علي الحلو : لعمري لن يكون الحاج مصلح آخرهم .. المراد كسر كل ما هو مقدس عند الشعب ولسان حالهم ...
الموضوع :
القضاء يصدر توضيحاً بشأن الإفراج عن القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح واغتيال الوزني
الحسيني : احسنتم لملاحظاتكم ولقلمكم سماحة السيد .. لكن نحن نمر في العراق ضروف صعبة جداً والعراق بحاجة الى ...
الموضوع :
العراق بوصلة العالم
فيسبوك