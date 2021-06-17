العراق وحملة اللقاحات المتعثرة

د. حيدر سلمان ||
كثير من الراغبين باللقاح يشكون قلة المنافذ وزخم الحاضرين ومحدودية الموجود من اللقاحات وعودة تحديد الفئات العمرية.
يجب على وزارة الصحة:
1. جلب المزيد من اللقاحات ولاباس بأستيراد كميات من خارج مرفق كوفاكس مثل السبوتنك V والسينوفاك.
2. فتح مزيد من المنافذ لزيادة الاستيعاب وزيادة عدد الملقحين.
3. اصدار BARCODE لمن تلقى اللقاح منعا لتزوؤر الشهادات.
كنا سابقا نتهم شعبنا بالتقصير في تلقي اللقاح وتصديق مثيري الاشاعات والان ارتفع راغبي اللقاح والوزارة لم تستوعبهم وهذا تقصير واضح.
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