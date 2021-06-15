المقالات

(34)  تعليقات على ماينشر في صفحات الفيسبوك


 

اياد رضا حسين آل عوض ||

 

 ( 15/6/3021) 

فمنها على سبيل المثال :

   (كنا نأمل من السيد الكاظمي حين بدأ مشواره خيرا ، لكن العكس هو الصحيح ، وهل تنصيبه لهذة المهمة كان مغذي تخدير لامتصاص غضب الشارع ، وان استلامه في هذة المرحلة هو بمثابة انتحار سياسي )   وقد علقت على ذلك بالاتي :-    ان العمل الاستخباري والامني شيئ ، والقيادة السياسية وقيادة اجهزة السلطة العليا شيئ اخر ، اما انه فشل في مهمته لانه عميل لصالح الامريكان كما يدعي احد الاخوان ، وهذا ايضا لا علاقة له بالنجاح والفشل ، وكم هنالك مسؤول دولة في العالم له علاقة وثيقة مع الولابات المتحدة ، الا انه ناجح في عملة ، واذا كان موضوع خائن وعميل ، فان كل رؤوساء الوزارات الذين جاءوا بعد السقوط فشلوا في مهامهم ، فهل يعني ياترى انهم كلهم كانوا عملاء ؟؟!! ،،، علينا ان نغادر هذة النعوت والاتهامات ، ونبحث عن الاسباب الحقيقية للفشل ،،،

وفي تقديري ان هنالك اسباب كثيرة ، ولكن السبب الرئيسي والمهم الذي يقف وراء هذا الاخفاق وعدم النجاح ، هو يعود في الاعم الاغلب الى الصفات والخصائص الشخصية التقليدية والنمطية لكل من المكونات ، فاذا كان رئيس الوزراء من حيث التصنيف المجتمعي هو من اعراب الشيعة فهي الكارثة بعينها ،، واما ان كان من متحضري الشيعة فهؤلاء كانوا على الدوام يمثلون (البازار العراقي) ،،، وليسوا رجال سلطة ،،،

فبامكان الواحد منهم ان يدير اكبر صفقة تجارية واكبر مؤسسه اقتصادية ، الا انه لا يستطيع ادارة مركز شرطة صغير فكيف يحكم ويدير العراق ، وذلك بحكم طبيعة الكارزمة التي تشكلت لهذه الشخصية منذ عشرات بل مئات السنين  والتي كانت في كل العهود والعصور بعيدة عن السلطة والدولة باستثناء بعض الوظائف البسيطة كالتعليم وما شابهه ، ولهذا كان الفشل والاخفاق نصيب الجميع . 

 ((2))   , ومنها على سبيل المقال  (دول حضارية وشعوب متحضرة ونحن مازلنا يقتل احدنا الاخر لاسباب تافهة ومضحكة ، ومنها حالة قتل بسبب ديك الجيران غازل دجاجتهم ،،، اي تخلف نعيش فيه ؟!)  

 وقد علقت عى ذلك بالاتي  :

 هذا هو بالضبط الذي حذر من الرسول الاعظم (ص) ، عندما اعتبر التعرب بعد الهجرة ، اي العودة الى الجاهلية الجهلاء بعد ظهور الاسلام العظيم ، هو واحدة من اشد الكبائر السبعة التي اسماها بالموبقات ،،، وفعلا هذا الذي حاصل الان صراع وسفك دماء بسبب غزل بين ديك ودجاجة ، كما كانت حروب الجاهلية قبل الاسلام ، كحرب البسوس التي استمرت اربعين سنة بسبب معزة او بعير . 

 (اذا سيطر الاعراب على اوطان اسرع اليه الخراب) .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
(34)  تعليقات على ماينشر في صفحات الفيسبوك
أصابع شيطانية فضحها الله..!
من يفهمون الخميني مرجعا فقط!
فلول البعث أطلقوا إشاعة حول ابو حنيفة أصبحت حقيقة
سبايكر..عنوان للتخاذل الشيعي !!
المهندس المؤسس..
بين داعش وسبايكر..ماذا حدث..ماذا سيحدث؟!
كيف سنقنع الجمهور؟!
ويسألونك عن الحشد فقل..!
بين الخُميني والسقيفة!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد رضا مشهدي : هل إن إبراهيم سبعاوي ابراهيم الحسن قتل إثناء الاشتباكات ام قبض عليه وتم إعدامه في ساحة المعركة ...
الموضوع :
مقتل الارهابي المجرم ابراهيم سبعاوي ابراهيم الحسن خلال اشتباكات في بيجي
زيد مغير : في هذه الحالة يجب طرد القايمة باكملها وحرمان من الترشيح ودخول الانتخابات. لا ننسى قواءم تيارات ضمت ...
الموضوع :
اعتقال مرشحة للانتخابات عن قائمة "أبو مازن" بتهمة الاحتيال
علي الحسيني : احسنتم سيدنا وبورك قلمكم ...
الموضوع :
،،،،،،،،،مطلع الفجر،،،،،،،،،
محمد : احسنت واقعاً فيها دروس ومواعظ وحكم وفيها نوع من روح العقيدة والمبادئ .. اللهم احسن عواقبنا ...
الموضوع :
قصة شاب مجاهد ومهاجر _ القصة واقعية
ابو علي الحلو : لعمري لن يكون الحاج مصلح آخرهم .. المراد كسر كل ما هو مقدس عند الشعب ولسان حالهم ...
الموضوع :
القضاء يصدر توضيحاً بشأن الإفراج عن القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح واغتيال الوزني
الحسيني : احسنتم لملاحظاتكم ولقلمكم سماحة السيد .. لكن نحن نمر في العراق ضروف صعبة جداً والعراق بحاجة الى ...
الموضوع :
العراق بوصلة العالم
زيد مغير : ليفكر كل وطني إذ ما اتحد العراق وايران تحت راية اتحاد الجمهوريات الإسلامية ربما تدخل سوريا في ...
الموضوع :
أبعاد الحشد عن الثورة الإسلامية ظليمة كبرى..!
عادل الزهيري : هل تسمح بنود العقد لشركات الهاتف النقال باقتحام خصوصية المشترك ونشر الإعلانات بصورة إجبارية عن طريق الرسائل ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
أسامه غالب حسين : You well done dear ❤️ ...
الموضوع :
مبادرة الصغير في كل شيء..! 
حيدر علي : الذي يتمتع باجازه الاعاله ذو احتياجات خاصة مشمول بالمقطوعه ١٥٠ لو ترفع منه اذا اكو كتاب رسمي ...
الموضوع :
وزارة التربية تحدد ضوابط مخصصات الـ [150] الف دينار المقطوعة لمنتسبيها
فيسبوك