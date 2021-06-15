الصحافة مهنة وموقف ورسالة

قاسم الغراوي ||

الصحافة ليست مجرد وسيلة اتصال، انما الصحافة

هي قوة تستمد فاعليتها من قوة الكلمة التي تستقر في العقول والاذهان و تتجاوب مع امال الامم وطموح الشعب والصحافة في حقيقتها مهنة ورسالة وليست تجارة ولاشعارات تتغير وتتبدل بتغير الابواق

نهنئ جميع الصحفيين والصحفيات والعاملين في مؤسسات الصحافة والإعلام بالذكرى الواحد والخمسين بعد المئة لصدور صحيفة الزوراء عام 1869.

وفي هذه المناسبة نستذكر بإعتزاز حضورهم في ميادين الجهاد والدفاع والبناء حين اختلطت دماء شهداء الصحافة بدماء المقاتلين الابطال، ويتواصلون اليوم بنفس الهمة والمشاركة الفاعلة والمسؤولة في بناء الانسان وتعزيز القيم الاخلاقية والوطنية والتصدي للفساد والمفسدين ولجميع اشكال الارهاب والتمييز والتطرف.

في المنازلة مع الارهاب تقدم الاعلاميون والصحافيون جنبآ الى جنب مع اخوتهم للدفاع عن الوطن وقدموا التضحيات والشهداء في طريق النصر

ان من يكافح ليجعل وطنه افضل، يحب وطنه افضل من سواه، ومن يجود بدمه يكون تاجآ على هامة الوطن ومشعلا ودليلآ لحرية الشعب.

شهداؤنا لكم الخلد والجنان والذكرى العطرة

وبهذه المناسبة نطالب الحكومة والاجهزة الامنية بحماية الصحفيين من التهديدات المستمرة من قبل مافيات الفساد الذين يستهدفون الاقلام الحرة التي تفضح الفساد والمفسدين.