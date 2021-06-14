انشودة في عيد الحشد المبارك..عيدك مبارك يا حشد

د. حسين القاصد ||
عيدك مبارك يا حشد
كل عام وانت الهيبة
من الشايب امتد العزم
عز وكرامة وطيبة
....
شفناك من طاح العلم
وحدك صرت تمطر زلم
هاي الأرض ما تنثلم
العايل يرد بخيبة
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عيدك مبارك يا حشد
كل عام وانت الهيبة
من الشايب امتد العزم
عز وكرامة وطيبة
....
حشدنا يا ابو النوماس
نغفى ورموشك حراس
منبع كرامة وإحساس
والوطن گاعه احبيبه
......
عيدك مبارك يا حشد
كل عام وانت الهيبة
من الشايب امتد العزم
عز وكرامة وطيبة
....
يا حشد يا بو الغيرة
حامي البشر والديرة
يل للنصر تفسيره
ننتظر ثار الشيبة
....
عيدك مبارك يا حشد
كل عام وانت الهيبة
من الشايب امتد العزم
عز وكرامة وطيبة
....
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