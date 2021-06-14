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العراق vs الكورونا COVID-19


 

د. حيدر سلمان ||

 

العراق يبلغ ال 700 الف شخص ملقح ضد الكورونا COVID-19، وهو ما يشكل 1.72% ويعتبر من اقل الدول بالعالم في مستوى الملقحين.

🔴ماذا سيترتب على هذا التباطوء؟

🔹اولا:فشل في حملة اللقاحات وعودة المرض حتى بمن تلقى اللقاح لان الفترة التي سيقضيها البلد لتلقيح الباقين ستفوق السنة واكثر، مع المستوى الحالي.

🔹ثانيا: دخول البلاد في موجة ثالثة (متوقعة) والتي من المؤكد ستكون اشد مما قبلها وبالتالي يترتب عليه انتشار جديد و وفيات عالية.

🔴ولذلك:

🔹يجب بل حتما زيادة عدد متلقين اللقاح وليس شرطا ان يعجب ذلك المجتمع، بالنهاية الصحة المجتمعية تفوق الاتانية الفردية.

🔹كما على وزارة الصحة استيراد المزيد من اللقاحات المعلن عنها والمعروفة رصانتها وفتح المزيد من المنافذ لصرفها لزيادة الملقحين لاضعاف والهدف هو 150 الف متلقي للقاح يوميا.

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