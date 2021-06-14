العراق vs الكورونا COVID-19

د. حيدر سلمان ||
العراق يبلغ ال 700 الف شخص ملقح ضد الكورونا COVID-19، وهو ما يشكل 1.72% ويعتبر من اقل الدول بالعالم في مستوى الملقحين.
🔴ماذا سيترتب على هذا التباطوء؟
🔹اولا:فشل في حملة اللقاحات وعودة المرض حتى بمن تلقى اللقاح لان الفترة التي سيقضيها البلد لتلقيح الباقين ستفوق السنة واكثر، مع المستوى الحالي.
🔹ثانيا: دخول البلاد في موجة ثالثة (متوقعة) والتي من المؤكد ستكون اشد مما قبلها وبالتالي يترتب عليه انتشار جديد و وفيات عالية.
🔴ولذلك:
🔹يجب بل حتما زيادة عدد متلقين اللقاح وليس شرطا ان يعجب ذلك المجتمع، بالنهاية الصحة المجتمعية تفوق الاتانية الفردية.
🔹كما على وزارة الصحة استيراد المزيد من اللقاحات المعلن عنها والمعروفة رصانتها وفتح المزيد من المنافذ لصرفها لزيادة الملقحين لاضعاف والهدف هو 150 الف متلقي للقاح يوميا.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha