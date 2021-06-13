حب الوطن من الإيمان..

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

عندما يولد أي إنسان في أي بلد ينشأ هذا الطفل الصغير بين وطنه الصغير وهي العائلة ومن ثم ينمو ويكبر ويذهب للمدرسة وفي البلدان المتطورة مثل أوروبا الغربية حال ولادة الطفل يخصصون له ممرضة تتابع وضعه الصحي والنفسي، بكل الاحوال الطفل يذهب إلى المدرسة ويتعلم حب مجتمعه ووطنه من خلال عائلته والأصدقاء والمعلمين وبعدها من خلال الإعلام وافلام الكارتون والمسلسلات والافلام إلا أن يصبح شاب بالغ.

انا شخصيا ولدت في بيت بسيط وضمن عائلة كانت داخل مدينة الحي وهاجرنا الى الريف على عكس الهجرة من الريف للمدينة.

لم نسمع كلمة من الأهل في كره اي مكون ومذهب رغم أن النظام الذي كان حاكم هو نظام البعث الطائفي المجرم.

البعث اتبع بتعامله مع المواطنين العراقيين التميز المذهبي والقومي، وانا كشخص عشت ذلك ورأيته، ورأيت التمييز المذهبي واضحا في الجيش، تصور كان معنا ضابط من الضلوعية كنا في التنومة سمعته يقول على أهل البصرة كلاب لايستحقون النخيل، حتى انا رديت عليه واستحى مني، نقيب مصلاوي اسمه غانم أكيد الآن مستفيد من التغير افضل مني مليون مرة، انا كمفصول سياسي الموظف طلبوا منه أوراق لم يتصل بي وتم اعطائي رفض بحجة انني لم اكمل الاوراق المطلوبة، وعندما راجعتهم عام ٢٠١٧ قالوا لي نحن نريدك اعطوني قرار الرفض والاخ الموظف كاتب تم تبليغه رغم انني انا أتيت إليهم وليسوا هم من بلغوني، هذا النقيب كنا في شط العرب بالبصرة وقف وقال حتى الأسماك الموجودة بشط العرب معادية للحزب والثورة حزب دعوة، تصوروا حتى السمك حزب دعوة؟

وايضا انا ومعي ثلاثة ضباط شيعة رزلناه، اضطهدوا الأتراك العثمانيين الشيعة قرون من الزمان وعاملوا الشيعة معاملة قاسية وقتلوا من الشيعة مئات آلاف الناس، ولنا بمجزرة ابادة الشيعة في الأناضول بفتوى مفتي الدولة العثمانية الشيخ نوح الحنفي عندما تعرضت الدولة العثمانية التي هي الوطن الكبير للغزو وقف مراجع الشيعة وجماهيرهم للتصدي للقوات البريطانية المحتلة، على عكس السنة بالعراق والجزيرة العربية المستفيدين من الدولة العثمانية التركية السنية، وقف الوهابية مع القوات المحتلة وكذلك وقف مفتي مكة شريف علي مع القوات المحتلة وتبعه الضباط العرب الذين كانوا ضمن الجيش العثماني للتعاون مع الانكليز، شريف علي أرسل نجله فيصل ليحتل دمشق ويقتل الجنود الأتراك العثمانيين ويسلم دمشق للقوات الفرنسية الغازية.

وايضا من قاوم المحتل الفرنسي في سوريا الشيعة والدروز ووقف الشيخ صالح العلي زعيم الشيعة العلوية موقف مشرف للدفاع عن الوطن.

تعودنا على أكاذيب مرتزقة الدول البدوية الوهابية الخليجية في الكذب على الشيعة، في اسم انتقاد إيران يحاولون تهميش شيعة العراق، طالعنا كاتب داعشي يقدموه أستاذ علم اجتماع في جامعة الكويت كتب مقال في صحيفة سعودية يقول ليس عيبا حب الوطن، لكن هذا المتطرف الاعمى كالعادة قدم مقدمة عصماء بالقول

العيب هو في خيانة الأوطان تحت شعارات ملفقة، في أغلبها آيديولوجية، وليس أن يحب الناس أوطانهم، اقول لهذا المتطرف العراق يشهد صراع قومي مذهبي منذ ولادته في عام ١٩٢١ وليومنا هذا، ونذكر هذا الكذاب الأشر في غزو صدام الجرذ للكويت هرب هذا المعتوه للسعودية وبقي الشيعة الكويتيون يقاومون قوات صدام النتن ، السيد المعمم الشيعي الكويتي عبدالكريم القلاب كان مسجون بالسجون الكويتية لأسباب واهية عندما هرب السجانين خرج السيد عبدالكريم القلاب وقاد المقاومة ضد القوات العراقية المحتلة، وبعد عودة الحكومة الكويتية تم تكريم السيد عبدالكريم القلاب، ليس من طبيعة الشيعة خيانة الأوطان ايها الكذاب المفتري وعديم الضمير والقيم وقبيح الأخلاق.

العراق يعاني صراع قومي ومذهبي ولولا شيعة العراق لما بقي العراق دولة عربية، خروج مظاهرات بمناطق الشيعة بالعراق لايعني الفساد والسرقة لدى الشيعة فقط وإنما البقية من المكونات الأخرى ايضا فاسدين وارهابيين استضافوا القاعدة وداعش في بيوتهم ووهب بعضهم لهم بناتهم لينكحهن الشيباني والطاجيكي كلامي ليس لكل ابناء المكون المقصود وإنما هناك نسبة عالية قبلت بذلك ورضيت به.

المظاهرات بمحافظات الشيعة رصدت لها دول الخليج الوهابية مليارات الدولارات وقامت سفارات دول مستعمرة في تجنيد آلاف الخونة لتنفيذ مخططات تلك الدول الاستعمارية، لذلك ليس كل من رفع شعار من قتلني هو شريف ونزيه بل هناك من خونة الوطن الذين جندتهم المخابرات الدولية ضمن رافعوا هذا الشعار.

في الدولة العراقية الاولى المحتل الانكليزي جلب لنا ملك عميل مستورد من خارج العراق، وهذا الملك جلب لنا شخص طائفي سوري سلمه وزارة التربية اسمه ساطع الحصري معروف بمواقفه المتطرفة تجاه الشيعة العراقيين لذلك بقي غير مرحب به إلا أن انقلع من العراق لسوريا بعد انقلاب ١٩٤١ وهرب مع عملاء المحتل لسوريا وهلك هناك ولم يعود الى العراق.

أقول إن كره هؤلاء للوضع العراقي الحالي لأسباب مذهبية يريدون ان يكون الشيعة وإن كانوا اغلبية او نصف الشعب يعاملوهم مواطنين درجة عاشرة، امريكا تحرك ذيولها من العملاء لمهاجمة الشيعة في اسم إيران، وللأسف يتسابق الذيول من كتاب وصحفيين لكتابة آلاف المقالات للإساءة لشيعة العراق وورد نص في الكتاب المقدس التوراة يشير ان الذيول هم الذين يخدمون اليهود، نبوئة الكتاب المقدس تقول النبوءة التوراتية اليهودية مايلي في ( سفر زكريا 8: 23 (هكذا قال الله: في تلك الأيام يمسك عشرة رجال من جميع الأمم بذيل رجل يهودي).

إذن الكتاب المقدس لدى اليهود وهو التوراة قد وصفت اتباع اليهود بالذيول والحمد لله نحن عشنا هذا الزمان ورأينا آلاف الذيول من بعثية ووهابية مطبيعين بالمجان وقفوا ضد الشيعة بسبب وقولهم في محور المقاومة، لذلك هذا الكاتب وأمثاله هم ذيول للصهاينة وهجومهم على شيعة العراق لانهم ثقل مهم وحيوي، شرطي مجنس بحريني من أصل باكستاني انبه ضميره وترك البحرين ونزل فيديوا يعتذر من ضحاياه العرب الشيعة البحرينيون لانه كان يسيء اليهم و يضطهدهم، اكيد مثل هذه الاخبار أعمى جامعة الكويت وأستاذ علم الاجتماع للحيوانات المتوحشة لم يسمع بذلك، تبا وتعسا لكل متطرف قذر يحاول التدليس لخداع الناس بطرق رخيصة وقذرة، وصدق قول أمير المؤمنين الإمام علي بن ابي طالب ع عندما قال حين سكت أهل الحق عن الباطل توهم اهل الباطل انهم على حق.

للأسف صمت ساسة مكوننا عن عدم فضح القوى الارهابية للشعب ومصارحة الجماهير واعلامهم بحقيقة المؤامرات والقوى التي تدعم الارهاب والقتل عندها الحشود المليونية تتصدى لكل خائن بل وتتحصن جبهتنا الداخلية ولم يستطيع فلول البعث واذنابهم وذيول الصهيونية من تجنيد عملاء وخونة في محافظات الوسط والجنوب.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

12.6.2021