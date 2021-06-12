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العقاب الكبير..!

64 2021-06-12

 

عباس  الزيدي ||

 

جرائم كبيرة حصلت في العراق  وباستطاعة المواطن معاقبة مرتكبيها

◇ الاقتصاص من قوات الاحتلال المجرمة والغادرة

◇ معاقبة  مرتكبي الجرائم من القتلة  الذين دمروا العراق بنشر مشاريع  الفتنة والانقسام

◇ تحطيم مافيات الفساد والإفساد 

◇ استرجاع الأموال من الفاسدين

◇   إيقاف التدهور  الأخلاقي  وتحجيم دور المنحرفين 

◇ تحقيق العدالة وتنفيذ  أحكام  الإعدام  المغطلة بحق  عتاة المجرمين

◇ إيقاف التدخلات والمطالبة بالتعويضات من الدول العابثة بامن العراق

◇  عزل العملاء  والاقتصاص من أدوات الخراب

◇ تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع الموارد  لمستحقيها

◇  توفير الخدمات والاهتمام بالحاجات التي تهم حياة المواطن

◇ تكريم وتعويض   الضحايا  سواء ضحايا الارهاب أو الفساد

 ◇ تطبيق القانون والدستور والعدالة

الديمقراطية  سلاح ذو حدين بإمكان المواطن الالتفاف على القوى الخيرة والمشاركة بفاعلية واختيار  الشرفاء لإدارة البلد ممن يتوسم  بهم  الثقة والعمل الجاد لانقاذ،ماتبقى من وطن وبذلك نكون وجهنا  صفعة  لكل الاعداءوهو بمثابة عقاب كبير لهم

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