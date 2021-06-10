قضية قاسم مصلح والوعي المعلب..!

رأفت الياسر ||

نموذج لتأثير العقل الجمعي و الوعي المعلب على التشارنة

فالجميع مقتنع ان الرجل ضليع بمقتل الوزني بينما يمشي القاتل بجنازة القتيل وربما يشارك بحملات تضليل الراي العام و اتهام مصلح!

ما يعاني الحشد طيلة هذه السنين من تسقيط وتهم مشابهة لتهمة مصلح

على قاعدة "حب واحجي واكره واحجي"

لو سمكة تموت في عمق البحر لاتهموا الحشد بقتلها وهذا ان دل على شي فإنه يدل على افلاس و خواء هذا الفريق الذي لا يملك غير سلاح الكذب و التدليس و حرف بوصلة الراي العام.

مصلح خرج ويده بيضاء و الحشد اذا اراد تصفية الناشطين فانه سيبدا ولا ينتهي ولكن الحشد ليس ندا للناشطين فهم ابناءه بالنتيجة و افكارهم السياسية لا تعني الحشد فهو ليس كيانا سياسيا او حزبيا.

القاتل هو المستفيد من الجريمة و هو المستفيد من تسقيط الحشد

و المقتول ليس ايهابا وحده وانما كل مغفل مخدوع بهذه المنصات التي تسوق الشباب بكذبها وتدليسها بدون حسيب او رقيب