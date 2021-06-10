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عندما يكون العراق اسيرا للعبث الأمريكي..!

72 2021-06-10

 

عباس الزيدي ||

 

ليس بالجديد ..تعرض لعصايات داعش على نقطة مرايطة في صلاح الدين يسفر عن استشهاد ثلاثة  عناصر من الجيش العراقي .

أصوات لاسلحة نارية وسط بغداد تنطلق من السفارة الامريكية بعد إجراء تمرين وممارسة دفاعية وعدد من الشظايا  تقع على عدد من دور المواطنين

هجوم من عدة محاور في ديالى على قاطع الشرطة الاتحادية

والحشد الشعبي  يتصدى  لهجوم  في حوض حمرين 

صاروخ أمريكي من منظومة الباتريوت  في بغداد يظل طريقة و  يقتل  عائلة بكامل أفرادها

عودة انتشارلعناصر داعش  غرب الموصل بعد دخولهم من سوريا إلى العراق برعاية قوات الاحتلال الأمريكي

وتصاعد نشاط داعش شمالي بغداد في الطارمية مع وجود  عشرات المضافات

وتوتر امني في الكوت و  كربلاء  وذي قار  بعد شيطنة المظاهرات المطلبية من قبل المندسين  الذين تدعمهم  السفارة الامريكية

انفجار في الكلظمية  المقدسة

والكثير من العمليات الإرهابية

لن ولم نتفاجاء  بذلك  لاننا نعرف سياسة قوات الاحتلال

وهكذا سوف تستمر مجريات الاحداث  ومسرى الحوادث  في  ساعات الاخبار  عبر وسائل الإعلام  عن العراق

لان   قوات الاحتلال قررت  ذلك

ويستمر  العبث الأمريكي

لكي يبقى العراق  اسير لواشنطن 

ولكن للاحرار  والإشراف

و للمقاومة 

موقفهم وكلمتهم

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