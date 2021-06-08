عاجل : إطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح بقرار قضائي
المقالات

صناع الحياة والمستقبل


 

قاسم الغراوي ||

                                     

في الصف الثاني الابتدائي قضى معلم القراءة درسآ كاملا مصرآ (دون ان يفقد صبره ) مع أحد التلاميذ وهو يقول له : ( الغراب العطشان)  بينما التلميذ كان يرد بعده : (الغراب العشطان )وكم حاول المعلم تقطيع الكلمات والحروف وكتابتها لكن دون جدوى مازال الغراب عشطانآ في نظر التلميذ                            

قرات مرة عن السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان لديه بروتوكولاً خاصاً به ، وهو أنه لم يذهب إلى المطار قط لاستقبال شخصيات من أي بلد

، ولم يكسر هذا التقليد إلاّ عندما استقبل رئيس الهند في نهاية الثمانينات شانكار ديال شارما ، وتعجب رجال حكومته ورجال الإعلام عندما شاهدوه يصعد سلم الطائرة ، ويعانق الرئيس قبل أن يقوم من مقعده ، ونزل معه ، متشابكي الأيدي

السلطان قابوس درست في بونا بالهند ، وكان السيد شارما هو أستاذه الذي تعلم منه الكثير واثر في حياته وسلوكه وقدرته على قيادة البلد وطبق كل ماتعلمه اثناء دراسته في ادارته للسلطة وهذا وفاء واحترام لاستاذه الذي علمه الكثير

 واما الرئيس الروسي بوتين ، عندما شاهد معلمته العجوز بين حشد من الواقفين ، فما كان منه إلاّ أن خرق البروتوكول وسط دهشة مرافقيه وحراسه ، وذهب إلى معلمته وعانقها وعانقته وهي تبكي ، وأخذها وهي تمشي بجانبه وسط إعجاب الحضور وكأنها ملكة . وهذا شعور بفضل المدرس في وصول الرئيس الى اعلى المراتب.

وفي كتب التاريخ ذكر أن مُعلم المأمون ضربه بالعصا دون سبب ، فسأله المأمون : لِمَ ضربتني ؟! فقال له المعلم : اسكت . وبعد عشرين سنة تولى المأمون الخلافة ، عندها خطر على باله أن يستدعي المعلم ، فلما حضر سأله : "لماذا ضربتني عندما كنت صبياً ؟!" فسأله المعلم : "ألم تنس؟!" فقال : "والله لم أنس" ، فرد عليه المعلم وهو يبتسم : "حتى تعلم أن المظلوم لا ينسى " وهذا درس في الاخلاق منحه اياه المعلم

ان هذا التقدير  عبر مراحل التاريخ وفي بلدان مختلفة انما هو  اقل استحقاقا وعرفانا بالجميل للمعلم والمدرس والاستاذ فله الفضل في التربية والتعليم لاجيال قادت العالم وغيرت وجهه واخرى طورته وحدثته وانتقلت به نحو  افق جديد كله بفضل المعلم

 ويبقى المعلم  منارآ  يحمل رسالتة الانسانية والتعليمية والاخلاقية في خلق جيل يصنع الحياة والمستقبل 

تحية حب وثناء وتقدير واحترام تليق بمعلمنا الذي غير مجرى حياتنا وعلمنا مالم نكن نعلم

ـــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حينما تتحول النعم الى لعنات..ألا لعنة الله على الظالمين..!
من جرائم النظام البعثي البائد: المقابر الجماعية (القسم الثالث والأخير)
الأمن المفقود..اغتيال وطن
صناع الحياة والمستقبل
الصواريخ الإيرانية..صحت الضمير العربي
 (32)  تعليقات على ماينشر في صفحات الفيسبوك
إصبع على الجرح..الشعب والمسؤول والحمار ..
مشاريع مثمرة رفضها الحكام العرب
نتعلم من الإنسان والطبيعة..فلسفة الإنسان والطبيعة..
اول خطوة على طريق الدكتاتورية
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
محمد : وشنو الاشكال !! يعني عجيب ومن عجائب الدنيا ان ينبري احد ويصرخ ويبح صوته على تدخلات تركيا!! ...
الموضوع :
الأمن النيابية العراقية تدعو لتحرك عاجل: تركيا تسرق أشجارنا وتبيعنا فحمها
زيد مغير : داعش موجود بوجود الرفيق ظافر العاني والرفيق جمعة عناد . ...
الموضوع :
تفجير الكاظمية؛ أما نحن أو هُم..!
أسامه غالب حسين : أحسنتم ... و شكرا ...
الموضوع :
الامام الخميني يغير بالعالم
كيدر : ههههه. اخزاكم الله من دوله من بين الدول يعني اذا متكدر ون تحررون اراضيكم اغلقو الحدود لم ...
الموضوع :
الأمن النيابية العراقية تدعو لتحرك عاجل: تركيا تسرق أشجارنا وتبيعنا فحمها
محمود البياتي : كلمة الدونمة تركية وتعني الرجوع أو العودة وهم اسم مشتق من الفعل (دون). وهذا الفعل هو في ...
الموضوع :
من هم الدونمة؟.وما علاقة محمد افندي بها..!
ضياء عبد الرضا طاهر : هذا السفير البريطاني هو يمثل ملكة بريطانيا وكان هنا عمله خباز في مطاعم مكدونلز ثم انتقل الى ...
الموضوع :
التخبط الدبلوماسي للسفير البريطاني في العراق..!
زيد مغير : اريد اسمع تصريح من أخو الدواعش ابن عناد هل لديه إمكانية دبلوماسية او مهنية عسكرية لطرد الأتراك ...
الموضوع :
الحشد يشرفك
مصطفى ناطق : بسم الله الرحمن الرحيم يؤسفني ان اقدم شكوى على مرور موقع الكاظمية لما تتماز هذه المديرية بالسمعة ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : لا نستغرب ان يصرح تافه ضد غيارى العراق فقد فعلها التافه صدام ضد أجدادنا وقال إن ثورة ...
الموضوع :
الشمس لا تغطى بغربال يا جمعة !!
زيد مغير : لماذا لا يتم التصويت على خسة ظافر العاني حينما نهق ضد الحشد في اجتماع البرلمانيين العرب . ...
الموضوع :
بالوثيقة.. جدول اعمال جلسة بعد الغد
فيسبوك