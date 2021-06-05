السوق العراقية ساخنة جداً..بدرجة حرارة البصرة

إياد الإمارة ||

▪️ أسعار البضائع في السوق العراقية إرتفعت مع قرار رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الجائر، فكل شيء في هذا البلد مستورد بالعملة الصعبة إلا ما ندر وهو شحيح لا يسد حاجة الناس المتزايدة، وتواصل أسعار هذه البضائع بالإرتفاع لأن سعر صرف الدولار بإرتفاع مستمر فقد وصل سعر الدولار الواحد (١٥٠٠) دينار عراقي ورواتب الناس متأخرة وكل قرارات الحكومة متعثرة وترى العراقيين سكارى وما هم بسكارى والكل من حولهم من الذين يتحملون المسؤولية خُرس وكأن على رؤوسهم الطير لا ينبسون ببنت شفة ولا ببنت خالتها أو عمتها!

المرجعية الدينية العليا المباركة وقد بُحت أصواتها في السابق تلوذ بالصمت!

لماذا؟

أهكذا يُجازى مَن استجاب لفتوى الجهاد الكفائي المباركة من العراقيين وهم كل العراقيين؟

ألم يتحول كل بيت عراقي إلى إستجابة عملية لهذه الفتوى المباركة التي نعيش تحت ظلها؟

فلماذا تحجم مرجعيتنا العليا المباركة عن التدخل للجم هذه التعديات السافرة على المواطن العراقي قليل الحيلة؟

لقد وقفت مرجعيتنا الدينية العليا المباركة مواقف مشرفة مع العراقيين وساندتهم في أحلك الظروف، لم تتخل عنهم، ونحن نمر الآن بظروف عصيبة البعض منها بسبب قرارات حكومية تعسفية فأدركوا حدود صبر الناس التي لا تتدرع بشيء إلا بالتقوى قبل أن..

القوى السياسية التي تتحدث بالدولة، والإصلاح، والقانون، والنهج، والفتح، وأنتم على أعتاب إنتخابات مبكرة قد لا تكون او قد لا تحقق نتائجها آمال وتطلعات الناس، ماذا أعددتم في برامجكم الإنتخابية؟

هل هي الخدمات، أين هي منكم؟

هل هو مكافحة الفساد الذي أصبح مجرد طرفة تتندرون بها علينا ونتندر بها عليكم؟

وماذا عن أقوات الناس؟

ولو أنتم تستحون من الفحش حشاكم!

لكن أصبح الغلاء فاحشاً جداً..

الناس مهددة بالغذاء والدواء..

الغلاء يفتك بالناس يا علية القوم.

ويا حكومتنا الموقرة "المبخوتة" وين رايحين؟

أنتم لوحدكم؟

لو القوى السياسية أو بعضها معكم والهوى وياكم والناس مو مشكلة؟

بروح العزاز عدكم بداعت الطيب عماد شنو إنجازكم؟

بس أشروا وانا واحد من الناس أركض ركض صوبه، وهناك أغني النشيد الوطني، والله يخلي الريس، ومنصورة يا بغداد، وكل أغاني الرائع حسين نعمة بما فيها: بين الشعب وبينك عهد وشفته بعينك.

الشغلة صارت بلا ملح ولا كلشي وكلاشي والناس ما يضيع حقوقها شغب أو عنف "الأجرية"..

لا وألف لا..

والأيام جاية ومثل ما أخذت فرعون والحجاج وصدام وفلان وفلان هم تاخذ غيرهم.

عمي يا هاي الوادم..

بالعباس اخو زينب أكو الله..

واحد أحد..

فرد صمد..

قادر قاهر..

حكيم عادل..

ومن يسطر يسطر ما يخلي الواحد يگدر يگوم على طوله.

اتقوا الله بنا نحن آل هذا الوطن..

اتقوا الله بنا قبل تصيحوا: {... رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ..}

فيأتي الجواب من العلي القدير: {... كَلا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ}..

اللهم أرنا قدرتك بالظالمين.