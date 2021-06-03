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♦️ مفسدون باستخدام الطاقة الكهربائية ♦️


 

🖋️ الشيخ محمد الربيعي  ||

 

الفساد كلمة تدل على كل شيء جاوز الصواب و الحكمة ، و يعرف ايضا تحول منفعة الشيء النافع الى مضرة به أو بغيره.

 و بطبيعة الحال التعاريف تتغير الفاظها و معانيها بحسب نوع الفساد .

 محل الشاهد :

فالطاقة الكهربائية هي من ثروات البلد الحيوية التي من اللازم و جوبا الحكمة باستخدامها ، من خلال

▪️اولا : طريقة الحصول عليها

▪️ثانيا : كيفية استهلاكها

 فبين الحصول و الاستخدام يجب مراعاة الضوابط الشرعية و القانونية الملزم و إلا كنت ( مفسدا ومشاركا بالفساد ) .

 و لا يكفي ان تكون محاربة الفساد بالشعارات ، فلابد كما جاء بالنصوص الالهية و الوضعية ( ابدأ بنفسك ) .

 فيجب ان تكون الطريقة التي تحصل بها على التيار الكهربائي صحيح ضمن الطرق الفنية و الادارية الصحيحة التي تكون بعلم الدائرة المعنية ، و إلا عندها شرعا و قانونا تكون مفسدا سارقا لان الحصول على الطاقة الكهربائية بطريقة عشوائية فيه ضرر كبير و تلف لبعض مواد الشبكة الكهربائية ، من خلال انك تضاف حمل هو ليس ضمن الخطة المعدة و المرسومة لتلك المواد ، و خارج قدرة تحملها مما يسبب بضرر كبير وهذا يجعلك بالنتيجة من المشاركين بهدر المال العام ، بسوء تصرفا منك .

و مع الاسف هذا الجانب البعض يتصوره سهل و متاح  ، و كأن التيار الكهربائي  بحرا يغرف منه من دون خطة يجب السير عليها .

 اضافة بتصرفك هذا ستضر بالاخرين لان الانقطاع بالتيار او ضعفة ستكون انت احد اسبابه لانه ، كما قلنا اضفت حملا من دون معرفة اهل التخصص ليضعوا العلاج الفني اللازم لذلك .

 اما موضوع الكيفية و قصدنا بها ان لا تكون مفسدا و مجرما بكمية التيار الكهربائي المستخدمة فعلى فرض كانت طريقة حصولك على التيار الكهربائي من الشبكة مجازا بها هذا لا يعطيق الحق ، استخدام الطاقة الكهربائية بطريقة الامبالات فتكون مسرفا ، و خصوصا هذا ايضا فيه حرمة شرعية لأنك ستأثر على الحمل العام المضر بالصالح العام للمواطنين و تعد ايضا مفسدا ، من هذا الجانب .

 فيجب عليك استخدام الطاقة الكهربائية  لضرورتك الفعلية و اطفاء الزائد حرصا على مراعاة التوازن بتوزيع الطاقة الكهربائية بين المواطنين .

 و من هنا و التزاما بالقوانين الالهية الشرعية و القوانيين الوضعية يجب الحصول على التيار الكهربائي بالطريقة الصحيحة و استخدامها بالكيفية الصحيح بعيدا عن الاسراف.

 و إلا تكون قد تجاوزت تلك الحدود و كنت مفسدا و عونا لفاسدين على هذا البلد الجريح .

اللهم احفظ الاسلام و اهله

اللهم احفظ العراق و شعبه

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♦️ مفسدون باستخدام الطاقة الكهربائية ♦️
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