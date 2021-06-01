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احترام الاختلاف ..


 

قاسم الغراوي ||

 

من يتابع الفوضى العارمة على مواقع التواصل الاجتماعي يستغرب لمستوى انحدار البعض وحالة الانفصام التي يعانيها ويفتقر معها لابسط معايير الادب والاحترام واحترام التنوع والاختلاف في الراي .

ولعل من محاسن هذه المواقع انها كشفت الاقنعة واماطت اللثام عن البعض ، فالكلمات المعدودة التي يدونها البعض تكشف للاخر حقيقة شخصيته من دون تجميل وللاسف من هؤلاء على مستوى من الوعي ما يجعلنا نستغرب لضحالة تفكيرهم ومواقفهم في التعبير والتعليق.

تراه يندفع دون ترو لكيل التهم وتوجيه الكلمات والعبارات الجارحة ومنها مايندرج تحت القذف والشتم واثارة النعرات والتفرقة بين الناس فقط لان امرا ما لايعجبه او يخالف قناعاته ومعتقداته .

تمر علينا عبر هذه الوسائط مشاهد منها مانتفق معها وكثيرا مانختلف فيها او لانتوافق عليها ويمكن ابداء الراي فيها باسلوب راقي يترفع عن شخصنة الامور واثارة النعرات والخلافات .

لقد جاءت جملة القوانين التي تنظم التعامل عبر التقنيات والوسائط الجديده لتردع غير المنظبطين والتي(نفتقدها)في بلدنا ممن يعتقدون ان هذا الفضاء مفتوح لينصبوا انفسهم اوصياء واولياء على الدين او الفضائل ويعدون غيرهم منحرفين ومشوهين في سلوكياتهم ومعتقداتهم وثقافتهم .

بالرغم من حملات التوعية للعديد من الجهات المختصة والشخصيات الواعية لتعريف الناس بتبعات مايكتبون ويدونون على صفحاتهم في هذا الفضاء الفسيح نجد ان الكثيرين لا يدركون نتائج افعالهم .

المسالة ليست براعة في تسجيل كلمة او موقف اوالانفراد بنشر صورة بقدر ماهو تخيل بمقدار الاذى الذي يمكن ان يلحق بالطرف الاخر او يشوة معتقداته او ينال من عقيدته وينتقص من ثقافته .

اذا غابت القوانين الخاصة بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي بانواعها والتي تحكم انضباط النشر ومتابعته في بلدنا فان المسؤولية تقع على النخبة الواعية الحريصة على تماسك المجتمع والحفاظ على نسيجه الاجتماعي ونشر كل ما يدعوا للالفة والتسامح والمحبة والابتعاد عن التنافر والكراهية والوقوف بحسم ضد من يؤجج النار في وضعنا الذي لايحتمل في ظل ظروف معقدة تواجه البلد وشعبه . نحن بحاجة ماسة الى التلاحم ونكران الذات والسير معا يد بيد نحو مستقبل نرسمه بالمحبة والتالف والتضحية ليكون ويظل العراق وطن الجميع .

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