شرح مصطلحات الدونية..!

يوسف الكاتب ||

شرح المصطلحات المتداولة اليوم بين اوساط دونية الشيعة و سفلة المذهب وقطعان العدميين وأصحاب الأدمغة المسطحة:

⛔الوطنية في العراق: معناها أن تسب ايران و تعاديها حتى ولو استشهد ابناؤها وهم يساهمون بتحرير امك واخواتك من سوق السبي الذي باعت به داعش العراقيات في الموصل بواقع ١٠ دولارات للعراقية الواحدة.

⛔فصل الدين عن السياسة: يعني فصل المذهب الشيعي عن السياسة.

⛔محاربة الاحزاب الفاسدة: يعني محاربة الاحزاب الشيعية حصراً.

⛔محاربة الطائفية: يعني السكوت عن جرائم التنظيمات الإرهابية السنية مثل داعش و القاعدة و غيرها التي ارتكبوها ضد الشيعة.

⛔المصالحة الوطنية: يعني مسامحة البعثيين المجرمين و الارهابيين السنة و صرف رواتب ضخمة لهم وتعويضهم. و قطع رواتب الرفحاويين الشيعة.

⛔حصر السلاح بيد الدولة: يعني حل الحشد الشعبي و تجريد الشيعة من قوتهم و غض الطرف عن البيشمركه و القوات الاميركية التي تصول وتجول في العراق.

⛔عودة العراق الى محيطه الاقليمي: معناها الارتماء بأحضان السعودية و الامارات والاردن و مصر و باقي دول التطبيع مع الكيان الغاصب ومحاربة ايران الشيعية.

⛔محد يحب العراق بكدك: معناها محد يسب ايران بكدك.

⛔عدم التدخل في شؤون الغير: انك تستنكر قتال العراقيين في سورية ونصرة اليمن و ايران و لبنان و تطلع تهز بمؤخرتك و مؤخرة الخلفوك و تسب بإيران بطريبيل حتى تنصر غزة.

⛔احترام البعثات الدبلوماسية: معناها تحرق القنصليات الايرانية وتملخ روحك وروح الخلفوك من الغضب اذا تنقصف السفارة الاميركية.

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