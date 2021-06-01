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جمعة عناد يعاند الحقيقة ويزيف الواقع!!!


 

الدكتور عبد القهار المجمعي ||

 

من الغرابة بمكان أن ينطلق من هو محسوب على السنة بمثل هذا العزف السمج والقبيح والناكر للجميل الذي قدمه الحشد لأهلي في كل مناطق السنة التي وقعت تحت حكم داعش وجرى ما جرى مما يندى له جبين الحيوان والمشهد ليس ببعيد بل وبعض المصائب للآن تأن منها بعض عوائلنا السنية على المستوى الإجتماعي وغيره!

وزير الدفاع الذي لم يكن مدافعا عن الحق الذي يعترف به شيوخ ورؤساء قبائل سنية عندها كما يعبرون ( حظ وبخت ) يعترفون به لأبناء الجنوب والوسط ممن سفكوا دمائهم من اجل عرض وارض العراق! نعم لم يحفظ الحق جمعة عناد للحشد كما حفظه لصدام يوم ميلاده وهو يزمجر فرحا بمن هدم وسلم العراق لهذا الأحتلال!

شرفاء السنة غير راضين عن الذين يحاولون تقديم انفسهم عمال أوفياء للأحتلال وعلى قاعدة اذكرني عند الأمير أني أول من رمى!

 نعم أول من رمى الحشد وحاول نزع فضله علينا ويعرف جيدا جناب عناد الحقيقة يوم هرب الجيش وترك مواقعه وفر الجميع ، بل وأمثاله ازدحموا على أبواب المطار وقطع التذاكر هروبا من داعش إلا أبناء الحشد ممن لم يعرف التاريخ الحديث لهم نظير!!

تصريحات أبناء السنة الشرفاء وشيوخها يعرفون لما ولاي ثمن ومن أمره بها كما امروا باعتقال الحاج قاسم مصلح الذي يعتبر رجل الغربية وأحد اشجع أبنائها وله فضل لن ينساه الشريف وينساه الوضيع والعميل فقط وفقط!

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