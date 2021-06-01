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♦️ هدف المرشح المؤمن للانتخابات♦️


 

  🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

 

[ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ]

▪️ السؤال الذي يجب ان يطرح الى كل من اراد التصدي ليكون مرشحا الى الانتخابات التشريعية ، لماذا تريد ان ترشح نفسك؟

   هل يعلم ذلك المرشح انها مسؤولية

في محل الامانة و انه يجب ان يحدد اهداف تلك المسؤولية و حدود امانته ؟ 

محل الشاهد : 

 ▪️ان من اهم الصفات التي يجب توفرها بمن اراد التصدي من اجل الترشيح و خصوصا بمن  يطرح نفسه كمرشح مؤمن ضمن دائرة الاسلام الحقيقي ، إن لا يكون بذلك الترشيح يريد ان يكون أشراً ، او بطراً ، او مفسداً ، او  ظالماً ، انما يجب عليه ، ▪️ان يبتعد عن ما يكون سببا في هلاك المصلح و الاصلاح و المتمثل بالامور التالية :  ( الاشر  و البطر و الفساد  و الظلم )  .

▪️و يجب ان يكون ترشيحه الهدف منه طلب الاصلاح في الامة و البلد ، و أن يكون آمر بالمعروف و ناهي عن المنكر .

▪️اذن  على المؤمن المرشح للانتخابات ان يعلم ان الامر بالمعروف السياسي و النهي عن القرارات السياسية ذات الطابع المنكر ، من المؤكد سيستلزم منه التضحية بالراحة بل قد يتطلب من ذلك التوجه الايجابي تعرضه الى المخاطر الشتى فهل جالس نفسه و كاشفها و اختبر صبرها ؟ .

▪️في ذات الوقت يتطلب منه ان يكون ذات سعة من البال و بذل جهد جهيد للمتابعة لشؤون الامة و مصالحها فهل كاشف نفسه و وجدها مستعدة لذلك ؟ .

▪️ ان قضية التصدي الى امور الامة و المؤمنين في جانب السياسة و الحكم انما هي مسؤولية و رسالة لا تقل أهميتها الإلهية عن رسالة الدعوة و المسؤولية لتصدي من اجل للإصلاح الديني و الاخلاقي ، و خصوصا بعد تعاقب السنين و تصاعد الطلبات و المناشدات ، و الصرخات ، من اجل الاصلاح السياسي و طريقة الحكم في ادارة العباد و البلاد .

▪️و ان يعلم ذلك المرشح ان عليه اعداد  نفسه الاعداد التام ، من ناحية معرفته للاحكام الاسلامية الخاصة بجانب الحكم و السياسة و القيادة و الادارة ، و ان يكون قد قام بتوطين نفسه بتعامل وفق ضوابط الاخلاق الايجابية الممدوحة  ،

▪️ وان يبقى على  خلقه الاسلامي و ان تكون تلك النفس منتبهة غير غافلة عن احكام الله تبارك و تعالى ، و غير منجرفه الى الدنيا ، و ان لا يكون من طلابها و المنكب  عليها ، فينسى الهدف النبيل الذي من اجله قام بالترشيح ،  لانه من المؤكد ان السيارات و الحمايات و ما شابه ستكون بدون توفير الحصانة الفقهية و الاخلاقية الاسلامية لذلك المرشح السبيل الى اغوائه ، لسقوط في شباك شيطان بكافة صنوفه ، و عندها سيخرج من لباس الحرية و المطالبة بالحقوق الى الامة الى الدخول بلباس الذل و الخضوع و العبودية .

▪️النتيجة على المرشح المؤمن اكثر من دور يجب ان يقوم به في المرحلة القادمة ،  و هذا داخل في صميم  مسؤوليته : 

▪️الدور الاول : اعادة الثقة بالمؤمن المتصدي للمسؤولية ،  سواء كانت مسؤوليته ضمن دائرة التشريع البرلماني ، او دائرة التنفيذ الحكومي . ▪️الدور الثاني : مراعاة و متابعة شؤون الامة ضمن الاطر الشرعية البعيدة عن المصالح الخاصة المقيدة بالحزب او القومية وما شابه .

▪️و ان يعلم ذلك المرشح بما انه يسير وفق تحقيق المصالح العامة للأمة و البلد و كانت منهجيته و هدفه ضمن هذا الاطار ، اذن هو بامان و رضا الرحمن .

▪️ نعم اذا انصف من اختاره و كان السبب لوصوله الى محل المسؤولية باعتباره احد ابناء المجتمع ، هذا لا ضير فيه و لكن بحدود استحقاقه ، الذي لا يجعله في دائرة الظلم بمراعاة  مصلحة خاصة على مصلحة الاخرين الاكثر استحقاق ممن يخصه .

▪️ على جميع المرشحين مراجعة انفسهم و التفكر بجدية قبل التصدي للمنصب ، فان طريق الترشيح يحتاج الى اختبار النفس و ذلك من القرارات التي ليست بالسهلة .

▪️ثم  على الامة ان تحسن الاختيار ، و ان تكون قد تعلمت من الماضي .

▪️وعلى المؤمنين ممن وجدوا في انفسهم الكفاءة و النزاهة و الشجاعة و الاستطاعة على حمل رسالة المسؤولية في الاصلاح التصدي و عدم التهاون و تراجع عن ترشيحهم مهما كان ، و بذلك يكونوا قد قطعوا الطريق امام الفاسدين و الظالمين .

نسأل الله حفظ العراق و شعبه

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