عنتريات تافهة وفارغة..

محمد الدبيسي ||

.. تعمدت تكرار سماع التصريح الفقاعي الفارغ الذي ادلى به وزير الدفاع جمعة عناد على احد الفضائيات في لقاء خاص معه لاتأمل الكلمات التي اطلقها كقائد عسكري ولست في صدد النقاش في خلفيته وما يتعلق باخيه المجرم وزير المالية في عصابة داعش الاجرامية لاننا نعرفها وتغاضينا عن اعتبارها مثلبة او منقصة لاننا نعتقد أن تواجده في امعارك التحرير وقيادته لعمليات صلاح لدين في حينها قد شفعت له، وكان جنبا الى جنب مع قيادات الحشد في المعارك التي خاضتها قواتنا الباسلة من حشد وجيش ومكافحة الارهاب والاتحادية والعشائر.

فالقائد العسكري الميداني الذي خاض الحروب وخبر ضراوتها وبأسها وشراستها مع عدو ليس بالهين والسهل يحمل ايدولوجية وثقافة عن الموت وكيف يدفع بمقاتليه للمواجهة بكل حماسة واقدام مع مايمتلك من خبرة لايستهان بها اطلاقا اكتسبها من الحروب والميادين في مناطق مختلفة في العالم والعراق.

هذا العدو يا جمعة الغير مبارك تعلم يقينا ان من يواجهه هم انفسهم الذين تصفهم بمجاميع تستقل "بدي بيكبات" غير محصنة وصدور عارية الا من الايمان واليقين بأحقية وصدق ومشروعية قضيتهم، وخاصوا المعارك في الصحاري والجبال والوديان والمدن بهذه الـ "بيكبات" بل راجلا على الاقدام عندما يلتقون وجها لوجه مع العدو الداعشي في نفس بيت متعدد الغرف.

انها يأبن عناد لم تكن معركة معدات واسلحة حديثة انها معركة العقيدة والايمان ضد الظلام والمعتقد الفاسد.

انها يابن عناد معركة الدين ضد الفسق ومعركة الوطن واهله الاصلاء ضد الدخلاء الغرباء انها معركة الشرف صد العهر والخيانة.

انها معركة الوجود والعيش بكرامة وعزة ضد من يريد ان يسوق اهلنا الذلة والمهانة.

انها معركة الانتماء المتجذر الاصيل على تربة العراق عبر الاف السنين ضد اللقطاء صنيعة الصهيونية ومرتزقة اموال السحت التي يغدق بها مهالك الخليج.

وان كانت المسألة كما يذهب فكرك الناقص وقناعتك الساذجة لصمدت الفرق والالوية والافواج العسكرية المنتشرة على ثلاثة محافظات وتعلم انت ماذا كانت تملك من عدة ومعدات حدبثة انهكت خزينة الدولة بالصفقات التسليحية من مناشيء دولية منعددة وما رأينا مواجهتها التي تتبجح بها اليوم غباءا انها تواجه دول، الا الهزيمة المخزية والمفجعة وتهاوت بمهزلة تاريخية خلال ايام معدودة.

وابضا لو كانت المسألة كما ذهب خيالك الفارغ لاستطاعت القوات الامريكية والمتحالفة معها ان تحسم الامر بفترة تنسجم مع اماكانياتها المتطورة والمتفوقة على مستوى العالم؟!

اذن ياصاحب العنتريات عندما تصرح مثل هكذا تصريحات جوفاء استعن بمن له حكمة وتعقل وخبير بابجديات الرجال وتربيتهم وتغذيتهم الروحية ومثلهم وقدواهم في التضحية والفداء لعله يسعفك ببعض النصائح التي قد تمنع من ان تهدر ماء وجهك الذي اقدمت على هدر اخر قطرة منه في هذيانك ولغوك الاخير.

وهكذا هم رجال الحشد اليوم ولانهم واثقون من قضيتهم ومن الاقدام على كبح استهتار مرتزقة السفارات والمراهقين الجدد وسيقدمون للمواجهة الحقة والوطنية ولا تأخذهم لومة لائم لانهم اهل الوطن وحماته الغيارى...