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الحشد وانواع الخذلان..وظلم ذوي القربى أشد مضاضة

69 2021-05-31

 

عباس الزيدي ||

 

يتحدث البعض عن مواقف معادية للحشد تصدر من شخصيات وجهات  ودول  تضمر الحقد والكراهية للحشد

وحقيقة الأمر هؤلاء لاعتب عليهم   لانهم مصنفين   ضمن قائمة الاعداء

وهناك مواقف  تندرج   ضمن لائحة الخذلان  تصدر  من الأقربين وهم على النحو التالي

1ـ كل من يريد اضعاف  الحشد  لاطماع شخصية وحدودة من ابناء  جلدتنا فهو  آثم

2ـ الاخوة الموجودين  في المناطق المحررة ممن أنكروا دماء الحشد

3ـ   الكثير من السياسين  والمسؤولين الذين تنعموا  بمناصبهم   عندما دافع الحشد عن  العراق وبالتالي  كل من هو  مستفيد من تلك المنظومة بسلطاتها  المتعددة والمتنوعة  كلهم مدينون

4ـ صاحب الطموح الذي يريد الثراء عن طريق عدم نصرة الحشد هو نوع  من الخذلان

5ـ عدم الاهتمام  بابناء  الحشد من قبل بعض قادة الحشد ....قمة الخذلان

6ـ ترك  من يسيئ للحشد دون عقاب  أو رادع  نوع آخر من الخذلان

7ـ فسح المحال لاختراق الحشد من  قبل طفيليات  البعث القذر ...جريمة بحق الحشد

8ـ  نسيان تضحيات وعطاء الحشد وعدم التذكير بهما مساهمة فاعلة في هدم الحشد

على أمة الحشد الالتفات لذلك

الحشد أمة

ونحن أمة لا تهزم

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