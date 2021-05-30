كتاب "سنوات الجمر" للدكتور علي المؤمن

متابعة ـ ياسر الربيعي ||

وصفه بعض مثقفي حزب البعث بـ ((إنجيل الدعاة))، وأصبحت عبارة "سنوات الجمر" مصطلحاً سياسياً رائجاً يُطلق على مرحلة حكم حزب البعث في العراق.

منذ صدور طبعته الأولى في العام 1993 تحوّل كتاب "سنوات الجمر" الى أهم مصدر عن الحركات الإسلامية في العراق عموما، وحزب الدعوة خصوصاً، وصيرورتها التاريخية وأفكارها ومسارات عملها في جميع المجالات.

وقد نشرت عشرات الصحف والمجلات، لاسيما العراقية والبريطانية والامريكية والالمانية والفرنسية واليابانية والايرانية والكويتية والإماراتية والأردنية واللبنانية؛ قراءات في الكتاب وتحليلات عنه واقتباسات منه، كما اهتمت به وتحدثت عنه الأجهزة الحكومية المحلية والاقليمية والدولية المعنية بالِشأن العراقي والحركات الاسلامية.

وترجم كتاب "سنوات الجمر" كاملاً أو بعض فصوله وموضوعاته الى الإنجليزية والفارسية والألمانية والفرنسية واليابانية، واستخدمته، مصدراً أساسياً، أغلب البحوث ورسائل الماجستير والدكتوراه في كثير من جامعات العالم؛ التي كتبت عن ما يسمونه (الإسلام السياسي) في العراق وتاريخ العراق السياسي المعاصر وحزب الدعوة الإسلامية. وقد تم إحصاء مايقارب من مائة وسبعين كتاباً وبحثاً ورسالة وأطروحة؛ استخدمت الكتاب مصدراً لها.

طُبع من كتاب "سنوات الجمر" خلال 27 عاماً أكثر من ستة عشر ألف نسخة في الطبعات الرسمية الخمس، كما نشر على حلقات مسلسلة في كثير من صحف المعارضة العراقية، وكذا الصحافة العراقية بعد سقوط نظام البعث. وكان يُنسخ ( فوتوكبي) داخل العراق في عهد البعث، وينشر بمئات النسخ ويباع سراً.

يدرس الدكتور علي المؤمن في كتاب سنوات الجمر ( 632 صفحة ) ويحلل ويوثق لتاريخ العراق السياسي المعاصر منذ بداية القرن العشرين الميلادي وحتى أواسط الثمانينات منه، مع التركيز على السنوات الأكثر أهمية، والتي برزت فيها الحركة الإسلامية، وخاصة حزب الدعوة الاسلامية؛ فاعلاً منظماً أساسياً في الحياة السياسية العراقية، وهي السنوات الثلاثون التي بدات في عام 1957 وانتهت في 1986.

يحتوي الكتاب على معلومات تفصيلية موثقة عن الحركة الإسلامية في العراق وتاريخها وفكرها السياسي والحركي، ومكوناتها المرجعية والدينية والتنظيمية، وصراعاتها مع الأنظمة والوجودات السياسية وتحالفاتها المحلية والخارجية وخلافاتها الداخلية.

تتميز الطبعة الرسمية (الخامسة) التي صدرت في العام 2020 عن مركز دراسات المشرق العربي ودار روافد في بيروت؛ بإضافاتها الكثيرة وتنقيحاتها؛ بما يتلائم والتحولات السياسية الكبيرة التي شهدها العراق والمنطقة بعد العام 2003، إذ كان الواقع الضاغط قبل ذلك يضطر الباحث لحجب كثير من الحقائق.

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