المقالات

غزة لا تحارب بل تقاوم..!


 

سامي جواد كاظم ||

 

الحرب تكون بين دولتين او قوتين لكل منهما ما يميزه بانه قوة من حيث الارض والجيش والاقتصاد والطبيعة الجغرافية للارض ومؤسسات الدولة والاعتراف الدولي ، وبخلاف ذلك فان اي تصادم عسكري لا يعتبر حرب بل مقاومة او دفاع او ارهاب.

غزة التي هي ليست دولة ولا حكومة ولا تتمتع بابسط امتيازات الدولة انها قطعة ارض مساحتها كالنملة والفيل حيث نسبة مساحتها من فلسطين تقريبا 1,33% وهذا يعني كذلك بالنسبة لسكانها، هذه النسبة من الارض والسكان وبالتالي يفوز هنية وحماس بالانتخابات السابقة يعني ان لهم انصار في الضفة الغربية التي هي بمساحة 21% من فلسطين اي مساحة غزة لا شيء امامها الا انها امتلكت قلوب وعقول سكان الضفة 

لنتحدث عن الاحداث الاخيرة للمواجهة الصاروخية بين غزة وكيان الاحتلال ، قبل الحديث احب ان اذكر انني اتحدث عن قضية وليس عن ما صدر سابقا من مواقف باتجاه العرب من حماس ، نعم عثرت المقاومة والجيش السوري في الاراضي السورية على معدات حماسية استخدمها الارهابيون ضد الشعب السوري وضد حزب الله بل وهويات تابعة لهم ومن بين المعدات حفارة انفاق زودتهم اي لحماس من ايران، وكذلك موقفهم من طاغية العراق وحتى الشيعة بشكل خاص ، المهم ان حماس الان اعتقد اتضحت لها الصورة ، نعود للحدث ، هذه المواجهة ليست حربا نعم ليست حربا بل مقاومة منظمة عن حقوق مغتصبة ومقدسات حاول العدو تدنيسها ،كيف حصلوا على السلاح الصاروخي ؟ نعم لايران دور في ذلك ولجهود ابطال حماس في استخدام مخلفات الحرب الصهيونية عليهم وانقاض في البحر ادت الى هذا الكم الهائل المتطور من الصواريخ ، هذه المقاومة بلا ادنى شك كسرت حاجز الخوف واكذوبة قوة العدو ومهزلة القبة البلاستيكية ، لا نتحدث عن استنباط بل عن وقائع جرت على الارض ، تطورت المقاومة من الحجارة الى السكين والدهس والبالونات المتفجرة لتاخذ طريق خطير على الكيان الصهيوني.

المتباكون على احوال شعب غزة هم اناس بلا كرامة لانهم يريدون العيش بذلة واغتصاب حقوقهم ، وهذه الاحداث افرزت حقائق وكشفت اوراق وعززت الثقة بالنفس ، وانا كمواطن عربي اسال كيف استطاعت هذه المدينة الصغيرة من اذلال الكيان المحتل بينما دول عربية في ثلاثة حروب خسرت مع الكيان الصهيوني وهذا يؤكد عمالة بعض حكام العرب وانهم بلا شعور واحساس عقائدي مثلما تحمله المقاومة ، هذه الدول العربية التي تمتلك امكانات عسكرية وجغرافية وبشرية ومادية وخسرت مع الكيان المحتل لتاتي غرة بما لا تملك الا صاروخ وعقيدة لتنتصر على العدو لتثبت تخاذل ابطال الجامعة العربية.

الكيان الصهيوني الذي يحتل سطح ارض فلسطين بينما تحت الارض على كل مساحة فلسطين هي تحت قيادة المقاومة ولا يستبعد الكيان الصهيوني ان يكون معمل الصواريخ تحت مفاعل ديمونة ، ومعسكر التدريب تحت مطار بن غوريون ، ومقر قيادة حماس تحت الكنيست ، والحي السكني للمقاومين تحت تل ابيب ، وقد اعترف نتن ياهو برعبه من حماس عندما قال انها مدينة تحت الارض وانا اصحح له المعلومة انها دولة تحت الارض .

واما لماذا لم يتجرا المحتل المختل بهجوم بري على غزة كما كان يفعل سابقا ؟ فهذا بسبب قاسم سليماني رحمه الله الذي استطاع ان يتوسط للمقاومة مع بشار الاسد ليزودهم بصواريخ كورنيت الحرارية المقاومة للدبابات وناقلات الاشخاص فعلمت حكومة الاحتلال بما سيجري عليهم لو تجراوا وارتكبوا حماقة الهجوم البري .

واخيرا بداوا بالتوسل بالحكام الماسوف على حكمهم لغرض التوسط لدى حماس وايقاف المقاومة بدون شروط  بل ان بايدن اصابه ايضا الرعب واتصل في يوم واحد سبع مرات باحد حكام المنطقة لحفظ ماء وجه الاحتلال .

في الدروس الجهادية لابطال حزب الله اول مبدا يتم ترسيخه في عقول الابطال ان العدو الصهيوني فقاعة واياكم ان تتاثروا بانهم اكبر قوة عسكرية وعندما يؤمنون بذلك تجدهم يسطرون الانتصارات وهذا ما حققته المقاومة اللبنانية في 2000 و2006.

هنالك اصوات نشاز لبعض من يدعي انه محلل او مفكر او باحث بشان المنطقة لكي يهمش او يستصغر بطولة مقاومة غزة والعزف على وتر الفقر والقتل والمجاعة ولا يعلم انها احد ادوات دفع زخم البطولة ورفد عقيدة المقاومة لغرض طرد العدو من اراضيهم ، انتم قرقوزات تتحدثون وفق املاءات من اسيادكم

غزة قلبت كل التوقعات وبعثرت اوراق المطبعين

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إعتقال القائد الحشدي قاسم مصلح خطأ حكومي فادح..!
استهداف قادة الحشد رسائل لإرضاء خصومه وأعدائه
مصاحف على اسنة الرماح..!
حقائق وليست مناكفات..!
غزة لا تحارب بل تقاوم..!
ماذا قال أنجيل سكوفيلد عن فلسطين ؟!
الحشد بين موقف الحر وخطبة العقيلة
حقائق لصيقة بنا وان نسيناها
خلف كواليس اعتقال القائد قاسم مصلح(نظرة أعمق) .
لا أحد يتحدث عن إخفاقات وزارة التجارة في الحكومة الحالية
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
علي العراقي : ماشاءالله ولا اله الا الله .. افحمتنا بمنطقك الرائع الذكي ولساك المعسول .. احسست انني في فيلم ...
الموضوع :
أكاذيب مرضعة النبي ونذر الذبح..نبي طاهر من عائلة نجسة..!
أ.د. عادل محمد العليّان : تسلم أستاذي القدير الدكتور إبراهيم العلاف على هذا الطرح الموضوعي والبنّاء .. كنتُ ولازلت رافضاً لهذه المهزلة ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
Dr Mohamad : تحية عطرة لحماة الأرض و العرض أبطال اللحشد المقدس لصولة الحقْ و الهبة اللشجاعة. أنتم آمام عدو ...
الموضوع :
كلا لحكومة الطوارىء نعم للحشد المقدس .
علي حسين : جزاك الله خير دكتور دائماً تقدم الحقيقة والشي النافع ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
ضياء ناجي مهدي : السلام عليكم اليوم استلمت قسيمة دفع أجور الكهرباء وتفاجءت مبلغها المتراكم والبالغ 201670دينار ماذنبنا بتراكم المبلغ الذيالمتراكم ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
زيد مغير : ابن مشتت لا يستطيع حل الحشد حسب ما أمر به من حكام ال سعود وال زايد فاراد ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لا يمكن نسبة ما جرى في اعتقال الاخ المجاهد الحاج قاسم مصلح بأنه مجرد خطأ وارتباك في تطبيق القانون،
ابو محمدعقيل : والحل شنو شيوخنا وسادتنا الاعزاء شعبنا الابي الى متى السكوت على الاستفزازات والاستهانات بمقدرات الشيعه بالخصوص الى ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لا يمكن نسبة ما جرى في اعتقال الاخ المجاهد الحاج قاسم مصلح بأنه مجرد خطأ وارتباك في تطبيق القانون،
زيد مغير : ان الأوان ان يطلع ابن مشتت بالجلاليق. هدان خنيث خبيث. . ...
الموضوع :
الوية من الحشد الشعبي تطوق مواقع داخل الخضراء منها منزل الكاظمي
علي : ما خرب العراق ولا وصل نكرة مثل الكاظمي للسلطة الا من وجوه مثل العامري . ...
الموضوع :
العامري يدخل على خط الأزمة في الخضراء حول اعتقال القيادي في الحشد الشغبي قاسم مصلح
جوان خضر عباس : اني زوجي موظف في شركة منتوجات النفطيه في كركوك واتوفى بجاحئة الكرونا واولادي قاصرين وبكتها اجى قرار ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
فيسبوك