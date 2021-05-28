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صلاة النجوم ..!


 

قاسم ال ماضي ||

 

كنت اردد تلك الاية وانا أشاهد  تلك النجوم تهوى على وكر الشيطان وترسم انحناء كأنه  سجدة شكر لله على  انها كانت أول الغيث في النصر الحتمي انشاء الله على مصادر  شذوذ التطرف الديني لقيطة الاستكبار العالمي إسرائيل وسقطت  معها كل احلام التطبيع والمتطبعين وانكشفتعورة الخونة والمتخاذلين وطمست بالعار وجوه المتأمرين وراحت القبة الكارتونية  تتهاوى امام صيحات المكبرين بالكبرياء والعظمة لله ودعوات الحوثيين واللبنانيين ومباركة الحشديين وأصوات الشرفاء تقول سلمت ايادي الأيرانيين وسدد الله ضربة  الحماسيين.

هؤلاء أولاد علي وما ادراك ماعلي على َكل اطلاقة صاروخ كانوا ينادون ياعلي هؤلاء هم اولاد من دك قلاعهم وقلع باب حصن خيبر اليوم ارتد جنود الاحتلال ينعون جدهم مرحب وكشفت عورة ابن العاص.  

اليوم ميزان القوى ترنح لعن الله نهاية القطب الواحد نهاية أمريكا وإسرائيل.. اتذكر  كلمات السيد العظيم الإمام الخميني ان إسرائيل سوف تزول.

 واقول ماضل صاحبكم وماغوى او انه  كان ينطق  بهدي الله وعين ثاقبة  لمجريات الأمور وربما  اطلع على الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى.

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