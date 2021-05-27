المقالات

حكومة ومعارضة ومسكين..!


  د. قاسم بلشان التميمي ||   اذا كان ميكافيللي يرى في كتابه (الامير) انه لايوجد حرج للحكام الذين يضربون عرض الحائط بكل القيم الأخلاقية التي تربط بينهم وبين شعوب المجتمع الذي يحكمونه، طالما ضمن لهم ذلك البقاء في السلطة، فأن المعارضة (الحديثة !) ترى هي الاخرى انها ليس أقل شانا من ميكيافيللي ، لذلك ضربت كل القيم الاخلاقية والمباديء من أجل الوصول الى منصب الحكومة، ولايهمها (المعارضة) ان تسفك دماء الابرياء مادام ذلك يضمن لها الوصول الى السلطة ،وحقيقة الامر ان الحكومة في اصلها معارضة والمعارضة في طريقها لتصبح او تمسي حكومة ، او تقترب كثيرا من ان تكون حكومة ، ويبقى الحال هكذا معارضة تعمل جاهدة وبكل الطرق المشروعة وغير المشروعة ، من اجل الوصول الى الحكم ، وظهور معارضة جديدة ، والعبرة ليس في معارضة او حكومة ، انما العبرة هي كيف تحقق المعارضة اهدافها عند تسلمها زمام الامور ، ولو ان هدف المعارضة الرئيس هو الوصول الى الحكم ، والذي يحصل دائما ان المعارضة التي تشكل الحكومة تنشغل بأمور كثيرة تبعدها وتنسيها اهدافها ، التي كانت تنشدها ايام المعارضة ،ومن الامور التي تشغلها على سبيل المثال كيفية خلق الازمات حتى تنشغل جميع الاوساط عن مراقبة ورصد عملها ، وليس هذا فحسب بل ان المعارضة عندما تتسلم مقاليد الحكم وتصبح هي الحكومة فأنها تتحول ايضا الى معارضة اوسع ، بمعنى تتحول من معارضة داخل البلد الى معارضة لعدد من حكومات دول الجوار والدول الاقليمية وعدد من دول العالم الا دولة ( واحدة ؟؟!!) فأنها لم ولن تعارضها ، وبالتالي فانها (المعارضة ) تسعى لتحقيق اهداف تراها هي انها اهداف استراتيجية وكبرى ، بينما يراها (قاسم) المواطن المسكين اهداف غير مهمة وصغيرة جدا،والمتضرر دائما وابدا من كل هذه الامور هو المواطن المسكين الذي يتحمل كل المصائب ( رغم انفه) ، وهذا المواطن المسكين متحير وهو في حقيقة الامر جل الذي يريده مصدر رزق يوفر لقمة عيش كريمة وشريفة له ولعائلته ، والحكومة تعمل جاهدة على توفير هذه اللقمة ولكن وفق شروط ، والشروط هي كثيرة وعديدة يصعب تحقيقها ومن هذه الشروط ، ان تكون يامواطن يامسكين منتميا الى حزب كبير او كتلة كبيرة ، وان تكون يامسكين لديك استعداد للتملق لهذا الافندي او ذاك ، واياك يامواطن يامسكين ان تذكر بأنك متعلم وحاصل على شهادة عليا ، لان هذا الامر كفيل بأن يجعل منك عدو للأفندي في هذا الحزب او تلك الكتلة الغير متعلم ، وذلك بسبب جهاده ونضاله ضد الطاغوت فلم يتسنى له التعلم !! ، واياك ان تسأل يامواطن يامسكين اين جاهد هذا الافندي !! ، واياك ان تقول انه كان خارج العراق وانت داخل العراق حيث مقاومتك الشريفة وتحملك العذاب والاهانة على عكس الافندي الغير متعلم ، ومن الشروط الاخرى غير المهمة !! اياك ان تطالب بتوفير درجات وظيفية لباقي المساكين ، وأياك والمطالبة بتخصيص راتب للارامل والمطلقات وصرف مبالغ للايتام وأياك والمطالبة بتوفير الكهرباء !! وكثيرة هي الشروط . ان الحكومة تدرك جيدا ان المسكين عندما يحصل على لقمة عيش كريمة فأنه لن يتوقف عند هذا الحد بل يبدأ في المطالبة بسكن افضل ، وكذلك المطالبة بواسطة نقل حديثة ،ويبدأ المواطن المسكين التفكير في كيفية العيش بترف ،وكثيرة هي الامور التي يفكر فيها والتي من شأنها ان تقفز به وتوصله الى مرتبة المنطقة الخضراء ،وعند ذلك يكون المسكين قد تجاوز كل الخطوط الحمراء وكذلك الصفراء والسوداء وكذلك تجاوز الخطوط التي وضعها بعض حمقاء هذا البلد. ويبقى الحال كما هو علية حكومة ومعارضة ومواطن مسكين .

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السياسة الاعلامية للحكومة
انتصرت المقاومة الفلسطينية ومازالت الحرب الصهيونية مستمرة 
مفهوم الانتصار في سيف القدس
صح عالي بس مرات انزل لغاية..تتمادى من تنعاف بعض الحيايه..!
الحشد في مرمى النيران..!
حكومة ومعارضة ومسكين..!
حادث اعتقال قاسم مصلح..
الفوضيون أصبحوا حماة الدولة
إصبع عى الجرح..العراق والفلم الهندي ..
المقامة البيتية..بين الفيس والتلفزيون..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : ان الأوان ان يطلع ابن مشتت بالجلاليق. هدان خنيث خبيث. . ...
الموضوع :
الوية من الحشد الشعبي تطوق مواقع داخل الخضراء منها منزل الكاظمي
علي : ما خرب العراق ولا وصل نكرة مثل الكاظمي للسلطة الا من وجوه مثل العامري . ...
الموضوع :
العامري يدخل على خط الأزمة في الخضراء حول اعتقال القيادي في الحشد الشغبي قاسم مصلح
جوان خضر عباس : اني زوجي موظف في شركة منتوجات النفطيه في كركوك واتوفى بجاحئة الكرونا واولادي قاصرين وبكتها اجى قرار ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
علي عبدالكريم حسن : مقال راقي وهادف ...
الموضوع :
🔶 التظاهر ( سلاح ذو حدين )🔶
ماجد نعمة : هناك عدة امور تتعلق بالمشاكل والتي تعيق عوائل الشهداء السكن والتعينات هذا يحتاج قرار قوى وشجاع من ...
الموضوع :
الحشد الشعبي: نسعى لنقل عوائل شهداء الحشد من الطبقة الفقيرة الى المتوسطة
زيد مغير : ليت ان يكون هناك قرار بطرد كل تيار او قائمة او حزب من البرلمان اذا ثبت تورط ...
الموضوع :
نص المادة المتعلقة برفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب
Mazin Tuma : د.اللامي خالف توجيهات الصحة العامة في كل انحاء العالم برفض الكمامة والتشجيع على عدم اخذ اللقاح...وهذه لوحدها ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..الدكتور حامد اللامي..لماذا ؟!
حيدر : السلام عليكم هذا الكلام بعيد عن الواقع وعن كل الحقائق والهدف منه تحويل بوصلة النصر من المقاومه ...
الموضوع :
مالذي حصل في الأردن قبل وقف إطلاق النار في حرب غزة؟!
رسول حسن..... كوفه : ان صحت هذه الاخبار واثبتت بادله قاطعه فان عشائر الاردن تستحق الاجلال والاكبار.. ولكن يخالجني سؤال اين ...
الموضوع :
مالذي حصل في الأردن قبل وقف إطلاق النار في حرب غزة؟!
رسول حسن..... كوفه : كفيت ووفيت وجزاك الله خيرا وعندي اقتراح اذا سمح لي السيد الكاتب ارجو تشكيل ندوات نقاشيه مع ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
فيسبوك