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المقامة البيتية..بين الفيس والتلفزيون..!


 

د. حسين القاصد ||

 

اليوم فكرت أبيع التلفزيون..

لأني بصراحة يوميا أراه حين أدخل البيت وأحاول أن اتذكر اسمه! وفائدته! ولماذا هو مدلل لهذا الحد.. ويعتنون به في البيت ويمسحون وجهه ويرتبون شكله؟

أول الاعتراضات كان من سيدة البيت :

ليش تبيعه؟ محتاج فلوس؟

- لا..

مأذيك؟ زاعجك؟

- ما أدري

شنو ما تدري.. انت هسة بالبيت مو بالفيسبوك حتى تحشش علينه؟

- هنا مربط الفرس.. ذكرتيني بالفيس!

اي طبعا تضوج من نحجي على بيتك الثاني.. ولو احنه صرنا بيتك الثاني.. لأن حتى إذا تأخرت.. نفتح الفيس ونعرف أخبارك..

- هههههههه جا شبيه التلفزيون أغم ما يعرف أخباري ولا أخبار الراتب ولا ساحة التحرير.. ولا سالفة غزة.. ولا موعد الانتخابات ولا موعد الامتحانات؟

لا عيني هذا مو شغل التلفزيون.. هو المسكين ياخذ الأخبار من المدونين؟

- العباس عليج؟

اي وروح الحسين العزيز...

- جا (المدودين) كلهم أعرف صفحاتهم واني أنقل لكم الأخبار.. بعد شنسوي بجنازة التلفزيون شو كل أخباره بايته حتى الريس يغرد بالفيس جنه بلبل ولا يوم غرد بالتلفزيون؟

أگلك اسمعني التلفزيون خط أحمر

- أنا اخوك.. من شوكت صار هيج؟

اي جا ميمي وكوكه ( الملاذ والقمر) بنات بنتك بيش يلعبن من يجن؟ شلون يعني نگوللهم جيبو تلفزيونكم وياكم كلما تجون؟ وهن بعدهن ازغار مو مثلكم گاضينها بالفيس..

- خايبة شمالج هو التلفزيون كله موجود بالفيس وروح حجي يوتيوب.

لا تحلفلي بوادم ما اعرفها.. التلفزيون للحفيدات مادامني اشتم الهوى.. ثم تعال أگلك.. الفيس مالكم مو مثل التلفزيون.. لا يطلّع (افلان) كارتون.. لا يطلع لك ياسيدتي.

- من ناحية ( فلان) كارتون.. كفيلج العباس هو كارتون ابن كارتون.. بس هذا حظنا المصخم..

ومن ناحية ( لك يا سيدتي) راح الغي قراري وأعتذر ( لك يا سيدتي).

جا ليش تعتذر شمالك بس لا صرت ( ناطق) يومية تصرح وتعتذر ؟

- ها ولج عندج فيس؟ منين تعرفين الناطق؟

لا.. وحات الحسين.. بس اسمع (ميمي) تضحك كلما ينضكر الناطق.. وسألتها منين هذا الناطق شنو افلان كارتون جديد؟ گالت لا بيبي.. هذا جدو يحبه وعلى طول يكتب عليه بالفيس..!

- هههههههه يعني ميمي عدها فيس جا شنسوي بالتلفزيون بعد؟

گلتلك الفيس يگولون ما بيه لك ياسيدتي..

- جا خوش.. راح أبقي التلفزيون ( لك يا سيدتي)

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