هيئة مكافحة فساد فقط شدخلها بقضايا ٤ ار.....هاب

ضياء ابو معارج الدراجي ||

عرگ ابو الواوي

يكولون اكو قرية تصنع الخمور من التمر في قدور كبيرة وتخلي القدور في ساحة قرب البساتين بعيدا عن كلابها تريد تشوف العرگ زين لو مو زين عن طريق فسح المجال للواوية تشرب منه .

الواوي من يسكر يطب للقرية يشوف الكلب بكد النملة ويريد يدوس عليه بس يفاجئ بهجوم عنيف يؤدي الى قتله.

اهل القرية من يشوفون الواوي مسحول يعرفون ان العرگ جهز يعبوه ببطالة ويلزكون عليه صورة واوي ....يعني اصلي ١٠٠%

هسة احنا واوينا سكر بعرگ مستورد مغشوش بس غلط بالاتجاة عاف الكلاب وراح يريد يدوس على الاسود!!! وعلكت عليه 🤣🤣🤣