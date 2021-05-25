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ساحات الفتنة ومنابر التحريض

79 2021-05-25

 

رافت الياسر ||

 

تمارس الماكنة الدعائية الامريكية و منظمات المجتمع المدني والاف الصفحات و الناشطين ضخاً اعلامياً تحريضياً واضحاً على (الولائيين).

يبدأ هذا التحريض وينتهي باتهام (الولائيين) بقتل الناشطين وتحميلهم ويلات ١٧ سنة مضت و بل ما جرى على العراق عبر العصور.

هذا التحريض جعل الأرواح تزهق في الساحات بمجرد ان يُشار لأي شخص بأنّه "مندس" او قد يؤدي لسحل هذا الولائي كما حدث مع الشهيد وسام العلياوي و أخيه.

ناهيكم عن حرق المنازل و المقرات و التهديد و الشتائم و التسقيط الاعلامي الذي يتعرض له (الولائيين).

هذا التحريض يفكك النسيج الاجتماعي الشيعي حيث أنّ جمهور المقاومة و التشارنة يسكنون جنباً الى جنب في نفس الحي و الزقاق وهذا ما يعني اشعال فتيل الحرب الاهلية فيما لو تمكن التشارنة المدفوعون من السفارات و  الناشطين وفيما لو امسكوا بالسلاح وهم يملكون روح الشر اللازمة للقتل كما حدث في الوثبة حيث الالاف منهم يصوّرون القتلة و يشجعونهم.

يجب ان يعمل العقلاء على اقصاء اصوات التحريض التي تحاول تحويل الشاب الشيعي لوقود لمرتزقة يستفيدون من اي تصعييد للحصول على مكاسب ومناصب بينما يبقى المشردون يقودهم (حسوني الوصخ) بدون نتيجة.

 

٢٥/٥/٢٠٢١م

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